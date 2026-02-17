Carnevale andriese, si rimanda per maltempo: nuova data domenica 22 febbraio

Causa condizioni climatiche avverse, le manifestazioni in programma questo pomeriggio in occasione del Carnevale sono state annullate e vengono rinviate, così come già previsto e co-progettato con le realtà partecipanti all'iniziativa, aSeguiranno nuove comunicazioni con dettagli sul programma.Intanto questa mattina è stata emessa Ordinanza Sindacale n.41/26, contingibile e urgente con la quale, preso atto del Messaggio di Allerta diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, relativo all'allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico e idrogeologico ed idraulico, e che tale messaggio dichiara, e comunque, quanto segue:1. la chiusura al pubblico del2. la chiusura dicon contestuale: divieto di accesso; divieto di transito; divieto di sosta e permanenza;3. l'inibizione al passaggio e alla sosta lungo il percorso "Attraverso lo Stupor Mundi presso Castel del Monte", nonché nelle aree verdi e naturalistiche connesse allo stesso.

Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti non necessari, di non frequentare aree alberate, parchi e percorsi naturalistici, e di attenersi alle indicazioni fornite dagli organi di protezione civile e di polizia locale.