Carnevale andriese, si rimanda per maltempo: nuova data domenica 22 febbraio
Ordinanza sindacale per allerta meteo arancione. Restano chiusi cimitero, parchi e percorso Castel del Monte
Intanto questa mattina è stata emessa Ordinanza Sindacale n.41/26, contingibile e urgente con la quale, preso atto del Messaggio di Allerta diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, relativo all'allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico e idrogeologico ed idraulico, e che tale messaggio dichiara allerta arancione per rischio vento, con fase operativa di attenzione, si ordina per la giornata del 17 febbraio fino alle ore 20:00, e comunque sino alla cessazione delle condizioni di rischio e al ripristino delle condizioni di sicurezza, quanto segue:
1. la chiusura al pubblico del cimitero comunale di Andria;
2. la chiusura di tutti i parchi pubblici e delle aree verdi comunali, con contestuale: divieto di accesso; divieto di transito; divieto di sosta e permanenza;
3. l'inibizione al passaggio e alla sosta lungo il percorso "Attraverso lo Stupor Mundi presso Castel del Monte", nonché nelle aree verdi e naturalistiche connesse allo stesso.
Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti non necessari, di non frequentare aree alberate, parchi e percorsi naturalistici, e di attenersi alle indicazioni fornite dagli organi di protezione civile e di polizia locale.