Carnevale ad Andria
Vita di città

Carnevale 2026, la parata di Martedì Grasso e la grande festa in piazza

Dal Palasport avrà inizio la manifestazione che si concluderà in piazza Catuma con il gruppo musicale degli Zinharua

Andria - martedì 17 febbraio 2026 5.13
Sono tutte pronte le comunità scolastiche, educative, parrocchiali, culturali e sportive per la grande parata in maschera del Carnevale Andriese 2026 in programma oggi, martedì grasso 17 febbraio. L'esperienza vissuta lo scorso anno con il Carnevale 2025, così come quella degli anni precedenti, con tanta partecipazione, condivisione, collaborazione ed entusiasmo, ha fatto sì che anche quest'anno gli Assessorati alla Bellezza e alla Persona, l'Ufficio Cultura e Istruzione lavorassero per una edizione di tutto slancio del Carnevale, attraverso il lavoro del tavolo permanente aperto del Carnevale cittadino, che ha continuato a operare come spazio di ascolto, riflessione e co-progettazione. Il tema scelto è "Essere ponte. Costruiamo ponti, insieme!".

A partire dalle ore 15 dall'esterno del Palasport in viale Germania si snoderà il corteo che percorrerà via Barletta, via Ferrucci fino a piazza Umberto I per l'esibizione dei gruppi mascherati. E poi tutti in piazza Catuma per la festa finale: musica, canti e danze rallegreranno il pomeriggio. Non mancherà anche quest'anno la tradizionale "Petresciata", il lancio dei tenerelli prodotto tradizionale tipico carnascialesco della città di Andria, resa possibile anche quest'anno dalla disponibilità dell'imprenditore Alberto Mucci. Sempre in piazza Catuma saranno consegnati gli attestati di partecipazione.
Ad animare la festa saranno gli Zinharua, un trio nato tra Calabria e Puglia, con un sound travolgente che unisce elettronica, ritmi globali, world music e radici mediterranee.
Solo nel 2025 hanno realizzato oltre 100 concerti in Italia ed in Europa, hanno condiviso il palco con artisti come Sud Sound System, Tonino Carotone, Super Taranta, Africa Unite e Manu Chao, e pubblicato il loro primo album "Serotonina" (maggio 2025), che ha raggiunto il 37° posto nella Trans Global World Music Chart.

