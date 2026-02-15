Carnevale ad Andria
Carnevale ad Andria
Attualità

Martedì grasso: grande festa di Carnevale con sfilata ed esibizione dei gruppi mascherati in piazza Catuma

Ad animare la festa saranno gli Zinharua, un trio nato tra Calabria e Puglia, con un sound travolgente

Andria - domenica 15 febbraio 2026 5.33
L'esperienza vissuta lo scorso anno con il Carnevale 2025, così come quella degli anni precedenti, con tanta partecipazione, condivisione, collaborazione ed entusiasmo, ha fatto sì che anche quest'anno gli Assessorati alla Bellezza e alla Persona, l'Ufficio Cultura e Istruzione lavorassero per una edizione di tutto slancio del Carnevale, attraverso il lavoro del tavolo permanente aperto del Carnevale cittadino, che ha continuato a operare come spazio di ascolto, riflessione e co-progettazione. Per questa edizione 2026 il Carnevale avrà come tema "Essere ponte. Costruiamo ponti, insieme!".

«E' un invito a promuovere una costruzione collettiva fondata su un linguaggio chiaro, accessibile e autenticamente inclusivo, capace di valorizzare le differenze come risorsa e occasione di crescita comune – spiegano gli assessori Daniela Di Bari e Giovanni Vilella - Il ponte, nel suo profondo valore simbolico, rappresenta l'unione e il collegamento, ma anche la trasformazione, la pace e la ricerca di soluzioni condivise. Costruire ponti significa favorire lo scambio di idee, l'accrescimento reciproco e la convivenza tra unità e diversità. Dove si costruiscono ponti nascono relazioni, fiducia, pace e nuove possibilità».
Anche quest'anno, coinvolgendo le realtà e comunità scolastiche, educative, parrocchiali, culturali e sportive, è in programma la sfilata del Martedì Grasso, 17 febbraio 2026. A partire dalle ore 15, dall'esterno del Palasport di viale Germania si snoderà il corteo percorrendo via Barletta, via Ferrucci, fino a piazza Umberto I per l'esibizione dei gruppi mascherati. Da lì in piazza Catuma per la festa finale, con musica e canti e la consegna degli attestati di partecipazione.
Ad animare la festa saranno gli Zinharua, un trio nato tra Calabria e Puglia, con un sound travolgente che unisce elettronica, ritmi globali, world music e radici mediterranee.
Solo nel 2025 hanno realizzato oltre 100 concerti in Italia ed in Europa, hanno condiviso il palco con artisti come Sud Sound System, Tonino Carotone, Super Taranta, Africa Unite e Manu Chao, e pubblicato il loro primo album "Serotonina" (maggio 2025), che ha raggiunto il 37° posto nella Trans Global World Music Chart.
