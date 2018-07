Le opere del'artista andriese Riccardo Ficarazzo nella Cattedrale di Canosa di Puglia

La donazione da parte della famiglia è avvenuta ieri in una cerimonia alla presenza di don Felice Bacco

Cerimonia di consegna il 30 luglio 2018 al Patrimonio della Cattedrale di San Sabino di Canosa, di dieci opere d'arte da parte della famiglia Ficarazzo di Andria."Si tratta di meravigliosi oli su tela, realizzati da Michele Ficarazzo, artista sospeso tra metafisica ed iperrealismo, purtroppo prematuramente scomparso e di cui abbiamo curato come OmniArte.it il Museo dei Vescovi ben tre sezioni espositive ed una ad Andria tra il 2013 e il 2016. Un pittore genuino e straordinario interprete delle migliori correnti artistiche passate e moderne, dal Rinascimento a Marco Morandi. Le sue opere sono di straordinario valore artistico e comunicativo ed arricchiranno certamente la collezione d'arte che il Museo dei Vescovi mette a disposizione per il suo pubblico" - spiega Sandro Sardella curatore del Museo dei Vescovi di Canosa.La donazione si è svolta alla presenza della famiglia Ficarazzo presso due delle dieci opere donate. Nella serata è stato reso anche disponibile il catalogo biografico ed artistico di Michele Ficarazzo, realizzato e curato della OmniArte.it.Nella foto la consegna delle opere in Cattedrale a Canosa. Tra i due genitori Ficarazzo, al centro, Don Felice Bacco.