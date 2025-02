Ancora un nulla di fatto per la messa in sicurezza della strada provinciale 2

Nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio, il Sindaco di Canosa Vito Malcangio ha inoltrato a mezzo pec al Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto una lettera avente ad oggetto la messa in sicurezza della Strada Provinciale SP2, rinnovando la richiesta di ripresa dei lavori e formale istanza di urgente ed indifferibile convocazione di incontro tra le parti.«A quasi un anno dalla mia richiesta di urgente ripresa dei lavori e messa in sicurezza della SP2 nel territorio di Canosa di Puglia - scrive Malcangio - fiumi di parole sono stati spesi, in diversi contesti, formali e non formali, istituzionali e non, ma nessun intervento concreto e determinato è stato mai intrapreso.Poiché v'è grande preoccupazione da parte di tutti i cittadini e di tutti gli utenti del predetto tratto stradale, sempre più pericoloso e insicuro, ribadendo la disponibilità del sottoscritto a collaborare, ho richiesto formalmente al Presidente della Provincia BAT la fissazione di un incontro urgente ed improrogabile tra tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti, perché siano prontamente ripresi i lavori di messa in sicurezza della viabilità».