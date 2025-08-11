Ambulanza del 118 di Andria salva 58enne a Canosa di Puglia

L'uomo è stato estratto e trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria

Intervento complesso questa mattina, lunedì 11 agosto attorno alle ore 7 da parte di una equipe sanitaria del 118 giunta da Andria sulla Strada Provinciale 2 nei pressi dello svincolo con via Corsica a Canosa.



L'autista di un tir ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto intrappolato all'intero dell'abitacolo dopo l'impatto a bordo strada. L'uomo, un 58enne di Cerignola, è stato estratto e trasportato in codice rosso per dinamica all'Ospedale "Bonomo" di Andria mentre sul posto, per i rilievi, agenti della Polizia di Stato.