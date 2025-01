Una scultura raffigurante San Sebastiano donata al Comandante della Polizia Locale Capogna

Lo scorso 20 gennaio, tradizionale festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, in Andria è stata la celebrata una Santa Messa presso la Chiesa del Purgatorio officiata dal Vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi alla presenza delle autorità civili, militari e rappresentanti delle associazioni del territorio.Al termine della cerimonia religiosa, l'artista canosino Nunzio Leone ha donato una scultura in tufo al Comandante della Polizia Locale della città federiciana Colonnello Francesco Capogna che fino al 2021 è stato al comando di quella di Canosa di Puglia. L'opera realizzata, scolpita nel tufo di dimensioni 38x50, di spessore 4 cm, ritrae San Sebastiano Martire protettore della Polizia Locale, proclamato con la Lettera Apostolica di Papa Pio XII del 3 maggio 1957.La scultura è un 'opera unica fatta a mano dall'artista Nunzio Leone, molto apprezzato per i suoi manufatti in contesti artistici del territorio provinciale, dove in passato ha partecipato anche a mostre ed allestimenti in tufo di notevole interesse storico-culturale. Il tufo, è un "materiale povero", che ultimamente è utilizzato anche per manufatti ed oggettistica di design, per i colori neutri della pietra che raccontano di semplicità, di operosità per l'arte di scolpire, acquisita con passione e dedizione in anni di esperienza e di lavoro nelle cave, da parte di Nunzio Leone, orgoglioso ed onorato di aver donato l'opera al Comandante della Polizia Locale di Andria che l'ha ringraziato e salutato con piacere e stima.