E' scomparso Riccardo Verderosa, storica figura del calcio provinciale

La triste notizia diffusasi nella tarda mattinata odierna sulla prematura dipartita di Riccardo Verderosa ha lasciato sgomento e tristezza nella comunità del territorio, tra gli amici, ex compagni di squadra e colleghi di lavoro di Canosa di Puglia in particolare, che si sono stretti attorno al dolore della famiglia.Riccardo Verderosa, di origini andriesi, venuto a mancare all'età di 65 anni, era molto conosciuto a Canosa di Puglia, il papà Pasquale è stato sindaco dal 1966 al 1968 -pur avendo abitato per lunghi anni ad Andria in via Duca d'Aosta, dove lavorava per l'Ente Riforma di Sviluppo Agricolo-, per i suoi trascorsi calcistici con la maglia rossoblu e didattici, per aver insegnato scienze motorie nelle scuole locali e della BAT."Riccardo Cuor di Leone", da calciatore ha indossato la maglia del Canosa Calcio dal 1980 al 1994 ed in molti campionati anche la fascia di capitano, evidenziando le sue qualità di "leader" al servizio della squadra, nel suo ruolo di difensore "arcigno", molto abile nella marcatura, "duro" da superare, che non ha mai mollato in campo, combattendo su ogni pallone e contro attaccanti di grido negli anni dei campionati interregionale, nazionale dilettanti e di promozione. "Un autentica bandiera rossoblu" sia sul campo, anche da preparatore atletico della squadra, che fuori dove ha lasciato una forte impronta sul piano umano e professionale. "Persona stupenda e per bene. Dopo 40 anni lo ricordo come se fosse ieri. Quanti sorrisi insieme in quegli anni di calcio vincente a Canosa. Fisico statuario, Riccardo ti porterò sempre nel mio cuore" Ha scritto in un post Gianni Di Roma, compagno di squadra di Riccardo Verderosa dal 1981 al 1985, mentre, per Francesco Ventola, altro ex rossoblu : "il mio Capitano e Maestro di vita".Il Delegato provinciale CONI BAT Antonio Rutigliano l'ha ricordato sui social : "Gli sportivi della BAT sono vicini ai familiari di Riccardo Verderosa ed esprimono il loro sincero cordoglio. Amico e calciatore apprezzato di diverse società del nostro territorio oltre che docente sempre impegnato e motivato nella formazione dei discenti" .Il sito del Canosa Calcio, presieduto da Alessandro Di Nunno, è listato a lutto : "La dipartita di Riccardo Verderosa, uno dei simboli del Canosa Calcio, ci lascia tristi e attoniti. É stato per tutti un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo, Capitano di mille battaglie, Capitano con la C maiuscola. Con lui, generazioni intere sono cresciute, a partire da quelle protagoniste negli anni '90 in Serie D. Ciao Riccardo per sempre rossoblu !" Sono sempre i migliori che se ne vanno! Non è la solita frase di circostanza ma racchiude sinceri sentimenti di cordoglio alla famiglia di Riccardo Verderosa che sarà ricordato per la sua signorilità e sportività, per il suo carisma e benevolenza, passione per il calcio e dedizione per l'insegnamento, tutte doti umane e professionali che l'hanno contraddistinto e fatto apprezzare in vita da amici, compagni di squadra, colleghi, studenti e conoscenti.I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, martedì 15 luglio alle ore 16 nella Chiesa Madre del cimitero di Trani, città dove viveva da tempo.