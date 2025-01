Lino Banfi, Presidente di “Comicittà”, a Roma, per la fiera del buonumore

Grande attesa per "Comicittà" la fiera del buonumore che si inaugura oggi, lunedì 6 gennaio a Roma con film, editoria, stand up, mostre a cura di Ezio Greggio e Mario Sesti. Annunciata da Lino Banfi nel corso della "giornata da Sindaco" di Canosa di Puglia, città dove si trasferì giovanissimo con la sua famiglia, dopo essere nato ad Andria, l'edizione zero di "Comicittà" si pone tra gli obiettivi quello di promuovere la migliore comicità attraverso l'arte della commedia, "un universo da celebrare ed amare insieme al pubblico." Lino Banfi interverrà alle ore 11, 00 di lunedì gennaio al Palazzo dei Congressi: "E' la prima volta che faccio il presidente." Ha tra l'altro dichiarato Lino Banfi dopo aver fatto di tutto nella vita: da ambasciatore Unicef, membro Unesco, Cavaliere di Gran Croce. "Ma presidente mai, non so se mi devo sentire vecchio, ma mi è piaciuta questa cosa". Per l'occasione a "Comicittà" saranno ripercorse le tappe importanti della sua carriera, i film di Banfi, con le scene più divertenti, scelte da Caterina Taricano, Marco Giusti e Michele Riondino. Saranno celebrati i 40 anni de "L' allenatore nel pallone", diretto da Sergio Martino e dedicato al mondo del calcio. Un film cult tra i più divertenti sullo sport più amato dagli italiani. che a distanza di anni dalla sua uscita nelle sale, non ha ancora perso il suo fascino. Gli appassionati nostalgici, cresciuti tra gli anni '80 e '90, non fanno a meno di rivederlo perché è "una pellicola", la cui fama è accresciuta nel tempo, attraverso una comicità pungente sul mondo del calcio italiano, dove il grande Lino Banfi, nel ruolo di Oronzo Canà, con la sua verve dileggia i protagonisti più famosi del pallone."Più tempo passa e più capiamo che è difficile far ridere e le persone che lo hanno fatto sempre di professione stanno diventando vecchi, dunque ci vuole un ricambio", ha detto Lino Banfi che nel corso dell'incontro riceverà da Elena De Curtis, nipote di Totò, una sorpresa che è un omaggio legato alla memoria del principe della risata che l'attore canosino ha conosciuto e frequentato all'inizio della sua carriera. "Comicittà" la fiera del buonumore è una manifestazione realizzata da Eur Culture (Eur SpA), Associazione Culturale Pantheon, in collaborazione con Roma Capitale e con l'Assessorato alla Cultura. "Comicittà" è sostenuta anche da un prestigioso comitato promotore composto da: Pupi Avati, Alberto Barbera, Edvige Fenech, Marco Giusti, Valerio Caprara, Serena Dandini, Steve Della Casa, Marialinda Germi, Giorgio Gosetti, Neri Parenti, Marco Risi, Emanuele Salce, Sydney Sibilia, Ricky Tognazzi, Giuseppe Tornatore, Elisabetta Villaggio, Piero Villaggio. L'ingresso a Comicittà al Palazzo dei Congressi è gratuito.