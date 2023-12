La V AL dell'ITES "Carafa" di Andria vince nel concorso "Mi Impegno per la Legalità"

Powered by

La classe V AL, dell'ITES "Ettore Carafa" di Andria, coordinata dalla prof.ssa Antonella Quacquarelli, ha ottenuto un notevole successo vincendo la seconda edizione del concorso "Mi impegno per la legalità", indetto dalla Regione Puglia. Il progetto vincitore è un video che rappresenta Andria e la legalità come due innamorati in una relazione complessa, simboleggiando la lotta e l'attrazione costante tra la città e il principio di legalità.Questo approccio creativo, che si discosta dalla didattica tradizionale, ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza del rispetto delle leggi, promuovendo la consapevolezza civica. L'iniziativa evidenzia l'impegno degli studenti e del corpo docente nella formazione di cittadini responsabili, sottolineando il ruolo cruciale dell'educazione nella costruzione di una società migliore.