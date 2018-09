La solidarietà del consigliere regionale Zinni al personale dell’Ufficio Tributi del Comune di Andria

«Nel 1995, lo psicologo e scrittore Daniel Goleman ha scritto un bestseller intitolato "Intelligenza emotiva" – scrive il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, dott. Sabino Zinni –. Vi si elencano sei differenti stili di leadership, ciascuno dei quali può contribuire a definire il leader ideale. Evidentemente né il Funzionario preposto al Servizio Tributi del Comune di Andria, né il Sindaco hanno letto questo illuminante saggio. Diversamente, il primo non avrebbe scritto e il secondo non avrebbe fatto sue, peraltro nella pubblica assise del Consiglio Comunale, le seguenti parole che si commentano da sé:"le persone di quell'ufficio, per le qualifiche di cui in possesso non sono all'altezza di svolgere il precipuo compito della riscossione tributaria e hanno un atteggiamento, in alcuni casi, non predisposto a quella che è la nuova sfida della Pubblica Amministrazione".Mi limito a dire tre cose, nella maniera più telegrafica possibile:- Ai dipendenti comunali che, in particolare in questi ultimi 8 anni, hanno provato in tutti i modi e con lodevole spirito di abnegazione provato a supplire la deficienza organizzativa di una classe politica indecente va tutta la mia solidarietà;- Il Sindaco Giorgino prova da anni a dare la colpa a tutti: all'Amministrazione Zaccaro (sic!), come se lui non fosse Primo Cittadino da ben due mandati; ai suoi stessi assessori (giubilati, mazziati e rinominati con sconcertante disinvoltura); ora ai dipendenti comunali. Mi pare a questo punto legittimo domandare: ma quando proverà a fare non dico un esame di coscienza, troppa grazia, ma quanto meno a esercitare un briciolo di autocritica, quello che contraddistingue tutti i veri leader?- Terza ed ultima cosa: mi riprometto di fare pervenire quanto prima al Sindaco Giorgino e al dott. De Nigris una copia del libro di Goleman»