La lista “Fronte Democratico” riammessa alle elezioni provinciali

Intorno alle ore 18, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Presidente Adamo e componenti Testini e Ieva, ha reso note le sentenze secondo le quali ha accolto sia il ricorso presentato da Giuseppe Corrado e Nadia Landolfi sia quello di Pasqua Laura Di Pilato, annullando così l'esclusione, decisa dalla Commissione elettorale provinciale, avvenuta lo scorso 16 ottobre, della lista "Fronte Democratico", espressione dell'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina e vicina del Presidente della regione Puglia Michele Emiliano.Il giudice amministrativo di primo grado ha quindi ritenuto legittime le autenticazioni effettuate dal segretario generale reggente di Margherita di Savoia per la lista "Fronte Democratico", accogliendo quindi le numerose pronunce della giurisdizione amministrativa consolidata in tal senso.Sia la Prefettura di Barletta che la provincia di Barletta Andria Trani non si sono costituite in giudizio. Quest'ultima è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti nella misura di euro 800,00, oltre gli accessori di legge.