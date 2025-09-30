Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese

Il clima politico pugliese si scalda in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, con i partiti e i movimenti che iniziano a scoprire le carte. Se il centrodestra resta ancora in cerca di un candidato unitario, nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento e il toto-nomi dei papabili riempie le agende delle segreterie locali.La prima ufficialità è arrivata dall'assessore barese allo Sviluppo locale e Blue Economy,, che attraverso i social ha annunciato la propria candidatura nelle liste del Partito Democratico. Non sarà il solo: secondo indiscrezioni, tra i candidati dem ci saranno anche diversi assessori uscenti. Due nomi praticamente certi sono quelli di, mentre restano ipotesi da verificare le candidature diParallelamente, l'europarlamentareha lanciato ufficialmente la sua lista civica, "Decaro Presidente", con un simbolo che raffigura una rosa dei venti stilizzata, a simboleggiare apertura e rinnovamento. L'obiettivo dichiarato è portare in Consiglio regionale volti nuovi, professionisti e amministratori locali senza precedenti esperienze regionali.Nella provincia di Bari la civica schiererà sedici candidati. Tra i nomi già confermati ci sono: il medico e consigliere comunale di Molfetta, gli ex vicesindaci di Bitonto e Modugno, gli ex sindaci di Conversano e Acquaviva delle Fonti, l'assessora di Grumo, il presidente del Consiglio comunale di Castellana Grottee la consigliera monopolitana Silvia Contento.Nel collegio della BAT, da Trani arriva il nome di, mentre da Bisceglie spuntano le candidature quasi certe di. Sullo sfondo restano le ipotesi legate a Onofrio Musco, Roberta Rigante e Angelantonio Angarano, che però – almeno per ora – avrebbero manifestato poca disponibilità a scendere in campo. Non manca il capitolo legato ad Azione: se la formazione decidesse di presentare una lista autonoma, non sarebbe da escludere la candidatura diSempre dalla Bat arrivano altre due candidature: il consigliere comunale di Barletta per Fratelli d'Italia,, oltre a, già Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione PugliaInsieme a Decaro, dalla provincia di Foggia, arriva anche la candidatura di, assessore del Comune di Cerignola.