Elezioni provinciali Bat: "Nessuna donna eletta nelle liste del cdx. Riconfermata disparità di trattamento"

"In Italia per raggiungere la parità di genere ci vorranno più di cento anni. Nel frattempo, dobbiamo fare i conti con una disparità particolarmente evidente in qualsiasi ambito, soprattutto quello lavorativo. In politica questa disparità si avverte in maniera lampante, con donne che non hanno cognomi né ruoli: vengono chiamate per nome, qualsiasi ruolo ricoprano. Ed è così che spesso i nomi delle donne sono utilizzati unicamente come "riempi lista" per supportare un unico candidato maschio. Nella giornata di domenica 17 marzo si sono svolte le elezioni provinciali di secondo livello nella Provincia della BAT, in Puglia, nelle quali votano solo i consiglieri comunali del territorio. Il centrosinistra vince con l'elezione di 7 consiglieri provinciali. 5 eletti per la destra, ma c'è un problema davvero enorme: tutte le donne candidate nella lista di destra hanno conseguito zero preferenze. Hanno firmato la candidatura evidentemente al solo scopo di rispettare le regole di genere sulla composizione delle liste, ma non hanno fatto campagna elettorale tra le colleghe ed i colleghi e non si sono neanche votate! In questo modo la destra non elegge neanche una consigliera provinciale di genere femminile, riconfermando una disparità di trattamento e di genere lampante".Lo dichiarano in una nota Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani e Rossella Patruno- Comitato Nazionale Radicali Italiani