L' A.S.D. Maratoneti Andriesi - FIDAL Puglia, con il patrocinio del Comune di Andria – Assessorato allo Sport, organizza il "IX Trofeo Federiciano 2018", gara a carattere nazionale di corsa su strada, sulla distanza di circa 9,300 Km, valida come 19^ prova del Campionato "Corripuglia 2018".La competizione si svilupperà e si snoderà attraverso le vie della nostra città, domenica 21 Ottobre 2018, con partenza alle ore 09,00, con ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 07,30 presso il Centro Risorse "Aldo Moro" su via Aldo Moro nei pressi dell'Ufficio Postale, dove è prevista la partenza e l'arrivo.All'interno del suddetto Centro, ci sarà un punto logistico adibito sia per il disbrigo delle pratiche di iscrizione e di consegna dei pacchi gara, con prodotti messi a disposizione da alcune aziende amiche della manifestazione, che per l'accoglienza degli atleti al termine della gara dove sarà loro offerto un ricco ristoro.Parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni: "Giorgia Lomuscio Tutto per Amore" e "Insieme per l'Africa".Iscrizioni: esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 15 ottobre 2018 e sino alle ore 24,00 di giovedì 18 Ottobre. A partire da Venerdì 19 Ottobre sino alle ore 12,00 di Sabato 20 Ottobre con sovraprezzo.Segreteria Organizzativa e info:Organizzazione :A.S.D. Maratoneti Andriesi Andria – Via Oberdan n. 4 – www.fidalpuglia.it www.maratonetiandriesi.it --Luigi: tel. 339.3924500 -Giuseppe: tel. 388.4486260