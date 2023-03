Sotto l’occhio di Federico 6’ edizione Ecotrail Castel del Monte 1’ tappa del circuito Puglia Trail gara nazionale

Domenica 26 marzo 2023, con start alle ore 9,30 tornerà a vivere la grande kermesse della maratona tutta speciale, 6'edizione Ecotrail dell'Associazione Maratoneti Andriesi (Federazione Italiana di Atletica Leggera).Giuseppe Di Niccolo, presidente dell'Associazione Maratoneti Andriesi ha precisato che, sia la partenza che l'arrivo avrà luogo dalla "Masseria Sei Carri" di Tarricone. Naturalmente la gara si svolgerà all'interno del bosco Finizio, di proprietà del Comune di Andria e facente parte del Parco dell'Alta Murgia, un percorso tutto sterrato e ben segnalato con cartelli e dall'assistenza del personale dell'Associazione.Oltre alla gara ufficiale, lunga circa 15,8 km, ci sarà una camminata libera senza competizione di 7,5 Km, un'occasione per dare la possibilità alle famiglie di stare in mezzo alla natura.Il turismo sportivo evolve quindi come attività economica organizzata, infatti rappresenta un nuovo prodotto, frutto dell'evoluzione delle richieste e delle necessità sociali creando un'interazione tra le attività sportive e quelle turistiche. E' questo l'impegno che hanno preso gli organizzatori dell'AMA nei confronti del vasto mondo del running, difatti il percorso prevede il passaggio degli atleti dal maniero federiciano.Un grande incremento dei partecipanti alla maratona, circa 900 iscritti; è un fenomeno che sta interessando atleti che arrivano da ogni parte della Puglia, della Basilicata e della Calabria, inimmaginabile fino a qualche lustro fa. E' il Running Tourism, una forma di turismo che abbina la corsa alla vacanza di un fine settimana, nella quale il running può essere la finalità, il mezzo o un'occasione di rendere il viaggio ancora più attrattivo.Alla fine della gara sarà offerto un buffet servito dagli studenti dell'Istituto Alberghiero "A. Moro" di Trani guidati dal Prof. Vincenzo Conversano e autorizzato dal Dirigente Scolastico Prof. Michele Buonvino. A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricco pacco gara e una medaglia celebrativa.Le iscrizioni sono aperte anche ai non tesserati per info: AMA - Via Oberdan, n. 4 Andria cell.388/4486260 – 339/3924500.