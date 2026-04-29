gianni vurchio
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Enti locali

Correre Puglia 2026, Vurchio: “Sostegno concreto al movimento podistico della BAT. Invito le associazioni a partecipare”

Il consigliere regionale Giovanni Vurchio: "Previsto uno stanziamento complessivo di 120mila euro"

Andria - mercoledì 29 aprile 2026 Comunicato Stampa
Il consigliere regionale Giovanni Vurchio interviene sull'avviso pubblico "Correre Puglia 2026", che prevede uno stanziamento complessivo di 120mila euro destinato a sostenere le manifestazioni podistiche su tutto il territorio regionale.
"Parliamo di una misura significativa – dichiara Vurchio – che riconosce il valore dello sport di base e, in particolare, del podismo, una realtà viva e radicata nella provincia BAT. Le tante associazioni sportive dilettantistiche presenti rappresentano un patrimonio fatto di impegno, passione e capacità di coinvolgere le comunità locali".

L'avviso, attivo dalle ore 12 del 28 aprile fino alle ore 12 del 30 settembre 2026, è rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali e paralimpiche e associazioni di promozione sociale. I contributi riguardano le gare in programma tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con un sostegno massimo di 2.000 euro per gli eventi inseriti nel circuito Corripuglia e fino a 1.000 euro per le altre competizioni del calendario FIDAL Puglia. Le domande saranno valutate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
"Rivolgo un invito diretto a tutte le associazioni podistiche della BAT – prosegue Vurchio – affinché partecipino al bando e colgano questa opportunità. Sostenere queste realtà significa rafforzare il tessuto sociale, promuovere stili di vita sani e valorizzare i nostri territori attraverso eventi che generano partecipazione e visibilità".
Le associazioni della nostra provincia hanno dimostrato negli anni grande capacità organizzativa e spirito di servizio: metterle nelle condizioni di operare al meglio è una responsabilità che le istituzioni devono assumersi con determinazione", conclude il consigliere.
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