Panorama di Andria dall'alto. <span>Foto Paolo Liso</span>
Panorama di Andria dall'alto. Foto Paolo Liso
Politica

Inquinamento ad Andria, centrodestra: "Disastro Bruno"

"Ancora una volta la nostra la città più inquinata"

Andria - mercoledì 11 febbraio 2026 5.28
A poche ore dal nuovo report sull'inquinamento ad Andria intervengono in maniera congiunta le segreterie di: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare Movimento Pugliese e Generazione Catuma che senza tanti giri di parole bollano la circostanza come il "disastro Bruno".

"Mentre la sindaca Bruno - scrivono in una nota - favoleggia sui social di opere immaginarie e opere realizzate da altri (vedi l'interramento ferroviario) prendendosi meriti non suoi, ecco che giunge la notizia di un nuovo grande primato dell'Amministrazione Bruno.

Ancora una volta, infatti, emerge il preoccupante quadro che vede Andria come la città più inquinata di Puglia, un triste primato relativo al dato del biossido d'azoto dopo quello altrettanto preoccupante dello scorso anno in merito allo sforamento del limite delle polveri sottili. Andria, secondo Legambiente, in merito alle concentrazioni di Pm2.5, è la città pugliese con la concentrazione più elevata. Quanto all'No2 – il biossido di azoto – prima in Puglia sempre Andria con 24 microgrammi per metro cubo e la necessità di ridurre i valori ancora del 17% per rispettare i nuovi limiti. Si tratta dell'unica città pugliese oltre soglia in questa particolare classifica. I dati del rapporto si riferiscono alle centraline certificate di ARPA Puglia.
Dopo 6 anni di Amministrazione c'è solo una parola che può accompagnare tutto ciò ed è fallimento.
Fallimento nelle politiche ambientali, fallimento nel piano della mobilità, fallimento nel piano del traffico.
Pare che siamo l'unica città che riesce contemporaneamente ad eliminare i passaggi a livello ed aumentare il traffico veicolare, andando a congestionare nuove zone prima più libere dal traffico.
Sappiamo già cosa risponderanno: è colpa del passato, della destra, delle centraline guaste, dell'interramento ferroviario, degli alieni, di pippo, pluto, dei debiti, di qui, quo qua, del cambiamento climatico.
No, la responsabilità è vostra e sta nel vostro pressapochismo, nella vostra illimitata presunzione nel non vedere la realtà. Mobilità ed inquinamento sono questioni serie, troppo serie per essere affrontate con le dirette social e con le foto di gruppo.
Basta fiabe, la realtà sta presentando il conto".
  • centrodestra
Referendum sulla giustizia: "Le ragioni del No ", l'on. Provenzano alla manifestazione del Pd ad Andria
11 febbraio 2026 Referendum sulla giustizia: "Le ragioni del No", l'on. Provenzano alla manifestazione del Pd ad Andria
Al quartiere Monticelli il nuovo centro sportivo, è festa
11 febbraio 2026 Al quartiere Monticelli il nuovo centro sportivo, è festa
Altri contenuti a tema
Lista e Gruppo consigliare Andrialab 3: "Visioni ed allucinazioni nella comunicazione del centrodestra" Lista e Gruppo consigliare Andrialab 3: "Visioni ed allucinazioni nella comunicazione del centrodestra" "Candidato sindaco attuale che faceva silenziosamente parte come consigliere comunale di quella sciagurata, inconcludente e dannosa maggioranza"
Tari, Napolitano: "Ad Andria oltre al danno degli aumenti record anche le cartelle pazze" Tari, Napolitano: "Ad Andria oltre al danno degli aumenti record anche le cartelle pazze" La nota del candidato sindaco del centrodestra: "alla luce una serie di questioni che toccano le tasche dei cittadini andriesi"
Napolitano: "Sinistra gestione delle strutture sportive da parte dell'amministrazione comunale"  Napolitano: "Sinistra gestione delle strutture sportive da parte dell'amministrazione comunale"   Sabino Napolitano, candidato sindaco del centrodestra, interviene sulla questione legata alla gestione delle strutture sportive di Andria 
Grande entusiasmo ad Andria alla presentazione del candidato sindaco del cdx Sabino Napolitano Grande entusiasmo ad Andria alla presentazione del candidato sindaco del cdx Sabino Napolitano Napolitano: «Tre punti fondamentali su cui crediamo fortemente: Salute, sicurezza e ambiente»
Sabino Napolitano candidato del centrodestra a sindaco di Andria: dieci liste unite per la sua corsa Sabino Napolitano candidato del centrodestra a sindaco di Andria: dieci liste unite per la sua corsa Nel centrosinistra ufficializzata la candidatura di Giovanna Bruno
D'Attis: "Con Sabino Napolitano per scrivere una nuova pagina per la città" Vita di città D'Attis: "Con Sabino Napolitano per scrivere una nuova pagina per la città" La nota del segretario regionale di Forza Italia Mauro D'Attis
Andria, tutti i big del centrodestra pugliese a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano Andria, tutti i big del centrodestra pugliese a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano Domani 11 gennaio nella Sala Attimonelli la presentazione ufficiale in vista delle amministrative
«Una bufera giudiziaria si è abbattuta sulla nostra città» «Una bufera giudiziaria si è abbattuta sulla nostra città» La nota unitaria di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma
Convocazione Consiglio comunale per mercoledì 18 Febbraio 2026
11 febbraio 2026 Convocazione Consiglio comunale per mercoledì 18 Febbraio 2026
Sanità: avviato il confronto tra la Regione Puglia e i sindacati dei medici di medicina generale
11 febbraio 2026 Sanità: avviato il confronto tra la Regione Puglia e i sindacati dei medici di medicina generale
Lenticchie, fagioli e ceci si confermano tra gli alimenti più amati sulle tavole regionali in Puglia
11 febbraio 2026 Lenticchie, fagioli e ceci si confermano tra gli alimenti più amati sulle tavole regionali in Puglia
Violenza sessuale: Psicologi, “Consenso va rimesso al centro della legge”
11 febbraio 2026 Violenza sessuale: Psicologi, “Consenso va rimesso al centro della legge”
Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso
10 febbraio 2026 Incidente sull'Andria Canosa di Puglia: furgone sbanda e finisce contro la rotatoria di Montegrosso
Festa della Madonna di Lourdes: processione e Santa Messa nella chiesa Cattedrale
10 febbraio 2026 Festa della Madonna di Lourdes: processione e Santa Messa nella chiesa Cattedrale
Giorno del Ricordo, on. Matera (FdI): «Una Nazione che dimentica smarrisce la propria anima»
10 febbraio 2026 Giorno del Ricordo, on. Matera (FdI): «Una Nazione che dimentica smarrisce la propria anima»
Giorno del Ricordo ad Andria: deposta una corona al cippo commemorativo
10 febbraio 2026 Giorno del Ricordo ad Andria: deposta una corona al cippo commemorativo
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.