Inquinamento ad Andria, centrodestra: "Disastro Bruno"

Dopo 6 anni di Amministrazione c'è solo una parola che può accompagnare tutto ciò ed è fallimento.

Fallimento nelle politiche ambientali, fallimento nel piano della mobilità, fallimento nel piano del traffico.

Pare che siamo l'unica città che riesce contemporaneamente ad eliminare i passaggi a livello ed aumentare il traffico veicolare, andando a congestionare nuove zone prima più libere dal traffico.

Sappiamo già cosa risponderanno: è colpa del passato, della destra, delle centraline guaste, dell'interramento ferroviario, degli alieni, di pippo, pluto, dei debiti, di qui, quo qua, del cambiamento climatico.

No, la responsabilità è vostra e sta nel vostro pressapochismo, nella vostra illimitata presunzione nel non vedere la realtà. Mobilità ed inquinamento sono questioni serie, troppo serie per essere affrontate con le dirette social e con le foto di gruppo.

Basta fiabe, la realtà sta presentando il conto".

A poche ore dal nuovo report sull'inquinamento ad Andria intervengono in maniera congiunta le segreterie di: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare Movimento Pugliese e Generazione Catuma che senza tanti giri di parole bollano la circostanza come il "disastro Bruno"."Mentre la sindaca Bruno - scrivono in una nota - favoleggia sui social di opere immaginarie e opere realizzate da altri (vedi l'interramento ferroviario) prendendosi meriti non suoi, ecco che giunge la notizia di un nuovo grande primato dell'Amministrazione Bruno.Ancora una volta, infatti, emerge il preoccupante quadro che vede Andria come la città più inquinata di Puglia, un triste primato relativo al dato del biossido d'azoto dopo quello altrettanto preoccupante dello scorso anno in merito allo sforamento del limite delle polveri sottili. Andria, secondo Legambiente, in merito alle concentrazioni di Pm2.5, è la città pugliese con la concentrazione più elevata. Quanto all'No2 – il biossido di azoto – prima in Puglia sempre Andria con 24 microgrammi per metro cubo e la necessità di ridurre i valori ancora del 17% per rispettare i nuovi limiti. Si tratta dell'unica città pugliese oltre soglia in questa particolare classifica. I dati del rapporto si riferiscono alle centraline certificate di ARPA Puglia.