Festival della Disperazione
Festival della Disperazione
Attualità

Andria: chiude la X edizione del Festival della Disperazione

Migliaia gli spettatori che dal 13 giugno al 25 luglio hanno animato il Seminario Vescovile di Andria

Andria - lunedì 27 luglio 2026 5.14
Si è conclusa sabato, 25 luglio, la X edizione del Festival della Disperazione di Andria. Dal 13 giugno al 25 luglio la rassegna, ideata e organizzata dal Circolo dei Lettori di Andria, ha portato negli ambienti del Seminario Vescovile scrittori, artisti, filosofi e performer, richiamando 7000 mila spettatori nelle sei settimane di programmazione.

Il tema scelto per questa edizione, "Invecchiare fa schifo. Dieci anni portati male", ha accompagnato l'intera programmazione: non solo l'invecchiamento dei corpi, ma anche quello delle relazioni, delle città, della politica e delle illusioni collettive. Un filo conduttore che ha attraversato incontri, spettacoli, reading e conferenze-spettacolo, in un'edizione che ha segnato anche il traguardo dei dieci anni di attività della manifestazione.

Tra gli oltre quaranta eventi in programma, seguitissimi gli appuntamenti comici come quello di Luca Bizzarri con "Non hanno un amico dubbio", Sabina Guzzanti con la conferenza-spettacolo "Liberidì Liberidà" e Antonio Rezza e Flavia Mastrella con "Fratto X" sono stati tra gli eventi più seguiti dell'intera rassegna. Molto partecipati anche gli appuntamenti che hanno messo al centro il tema sociale, come l'incontro con la giornalista Francesca Mannocchi e il violoncellista Rodrigo D'Erasmo ("Crescere la guerra"), dedicato al racconto della guerra attraverso musica e testimonianze, e quello con l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, intervenuto sul rapporto tra intelligenza artificiale, democrazia e disuguaglianze sociali. E ancora si è parlato di diritto all'affettività in carcere - trattato in collaborazione con AIGA -, della denatalità, dalla censura al conflitto tra Russia e Ucraina, fino al racconto di Gaza firmato dalla saggista Paola Caridi.

Tra gli altri protagonisti, molto seguiti gli incontri con Nicola Lagioia, la giornalista Concita De Gregorio, il narratore Roberto Mercadini in scena insieme alla cantautrice Emma Nolde, lo scrittore Mario Desiati, il cantautore Giovanni Truppi, la scrittrice Ester Viola, il divulgatore Franco La Cecla e la comica Annagaia Marchioro con lo spettacolo "Fulminata".

"La X edizione del Festival della Disperazione si chiude con un bilancio straordinariamente positivo, non solo per la partecipazione, ma per la qualità delle relazioni e delle riflessioni che siamo riusciti a generare. Celebrare dieci anni significava chiederci se quella piccola intuizione nata nel 2017 avesse ancora qualcosa da dire. La risposta è stata forte e inequivocabile: il Festival è più vivo e necessario che mai. In questi dieci anni la disperazione è diventata per noi un linguaggio per osservare il presente e renderlo più abitabile: mai resa, ma spazio di libertà e pensiero critico. Anche quest'anno, con il tema "Invecchiare fa schifo", siamo partiti da una provocazione per parlare di questioni collettive: il tempo che passa, la fragilità, la memoria, la solitudine. Lo abbiamo fatto attraverso letteratura, teatro, musica e satira, rifiutando ogni risposta semplice. Questa edizione ha dimostrato che il Festival è ormai una comunità culturale che si rinnova ogni anno, fatta da chi lo costruisce, da chi lo sostiene e da un pubblico curioso e partecipe, capace di condividere gli stessi luoghi, ascoltare, discutere, cambiare idea." Ha detto Gigi Brandonisio, Il direttore artistico del festival.

Il lavoro del Festival della Disperazione, non si ferma con la chiusura della X edizione. La rassegna proseguirà infatti nei prossimi mesi con una serie di eventi "off" distribuiti sul territorio, pensati per mantenere viva, anche fuori dal cartellone estivo, la riflessione sui temi che hanno attraversato il festival. Tra questi, l'appuntamento del 30 luglio con lo spettacolo Sergio Adea… nel particolare, un concerto acustico e narrativo in cui il cantautore Sergio Adea ripercorre il proprio cammino artistico e personale, alternando musica e racconto in un viaggio fatto di emozioni, ricordi e dettagli che fanno la differenza.

Il Festival è ideato e organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria. Si ringrazia per il sostegno il Consiglio Regionale della Puglia, la Teca del Mediterraneo, Il Comune di Andria, l'Arciconfraternita Immacolata Concezione, Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino e i Presidi del Libro. Alleanza coop 3.0, Farmacia Del Monaco, Cristal Palace Hotel. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione.
  • Comune di Andria
  • festival della disperazione
  • seminario vescovile
Roghi senza tregua, Flai Cgil: "La Puglia non può essere lasciata sola "
27 luglio 2026 Roghi senza tregua, Flai Cgil: "La Puglia non può essere lasciata sola"
Nel 2025 un pugliese su due non si è presentato alla 1^ visita prescritta dal medico di base: o ha rinunciato a curarsi o si è rivolto al privato
27 luglio 2026 Nel 2025 un pugliese su due non si è presentato alla 1^ visita prescritta dal medico di base: o ha rinunciato a curarsi o si è rivolto al privato
Altri contenuti a tema
Il 28 luglio l’inaugurazione dello spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti di Andria Il 28 luglio l’inaugurazione dello spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti di Andria Grazie al lavoro degli enti del terzo settore Comunità Oasi 2, Capital Sud Aps, I Care Ets e Fondazione Giovanni Paolo II
Tentativo di furto in un appartamento in via Puccini: i ladri riescono a fuggire Cronaca Tentativo di furto in un appartamento in via Puccini: i ladri riescono a fuggire L'episodio sarebbe avvenuto ieri sera, intorno alle ore 23. Con le forze dell'ordine sul posto anche i Vigili del fuoco
Con "Anima Corde": la World Music incontra ad Andria gli archi in una serata di contaminazione musicale Eventi e cultura Con "Anima Corde": la World Music incontra ad Andria gli archi in una serata di contaminazione musicale Appuntamento per lunedì 27 luglio, alle 21.00, presso il Chiostro San Francesco. L'ingresso è libero
Andria e la totale assenza di senso civico ed empatia nei confronti delle persone con disabilità motoria Andria e la totale assenza di senso civico ed empatia nei confronti delle persone con disabilità motoria Lettera aperta di un cittadino andriese in carrozzina
Cantiere al Liceo Nuzzi: Ripensare il parcheggio per una scuola più sostenibile Cantiere al Liceo Nuzzi: Ripensare il parcheggio per una scuola più sostenibile La Uil Scuola BAT solleva dubbi sulla vicinanza del nuovo hub per auto e bus alle aule. La pausa estiva per un confronto costruttivo sugli spazi
Giovedì 30 Luglio torna a riunirsi il Consiglio comunale Enti locali Giovedì 30 Luglio torna a riunirsi il Consiglio comunale Alle ore 16:00, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria
Riaprono le porte della Fondazione Bonomo, a Castel del Monte Riaprono le porte della Fondazione Bonomo, a Castel del Monte Sabato 25 luglio, Slow Food Castel del Monte, Spazio Terre e Fondazione Bonomo presentano «Road to Ecomuseo»
Al Comune di Andria lo Sportello Informativo – Orientation Desk Al Comune di Andria lo Sportello Informativo – Orientation Desk Attivo in città il servizio gratuito per cittadini e imprese nell’ambito del progetto della Regione Puglia “Punti Cardinali for Work”
Tentativo di furto in un appartamento in via Puccini: i ladri riescono a fuggire
26 luglio 2026 Tentativo di furto in un appartamento in via Puccini: i ladri riescono a fuggire
Andria e la totale assenza di senso civico ed empatia nei confronti delle persone con disabilità motoria
26 luglio 2026 Andria e la totale assenza di senso civico ed empatia nei confronti delle persone con disabilità motoria
Sicurezza: il SIAP Puglia al fianco dei colleghi impegnati nell'ordine pubblico in Val Susa
26 luglio 2026 Sicurezza: il SIAP Puglia al fianco dei colleghi impegnati nell'ordine pubblico in Val Susa
Il 28 luglio l’inaugurazione dello spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti di Andria
26 luglio 2026 Il 28 luglio l’inaugurazione dello spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti di Andria
Con "Anima Corde ": la World Music incontra ad Andria gli archi in una serata di contaminazione musicale
26 luglio 2026 Con "Anima Corde": la World Music incontra ad Andria gli archi in una serata di contaminazione musicale
“WorkUP”: Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro nelle province di Bari, Foggia e BAT
26 luglio 2026 “WorkUP”: Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro nelle province di Bari, Foggia e BAT
Contromano sull'A14 tra Bari e Canosa: dramma evitato grazie all'intervento di pattuglie della Polstrada
25 luglio 2026 Contromano sull'A14 tra Bari e Canosa: dramma evitato grazie all'intervento di pattuglie della Polstrada
Congresso Giovani Democratici Puglia, De Santis (PD): "Sciamn, per agire il cambiamento dalla Puglia e dal Sud " 
25 luglio 2026 Congresso Giovani Democratici Puglia, De Santis (PD): "Sciamn, per agire il cambiamento dalla Puglia e dal Sud" 
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.