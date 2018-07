Importante riconoscimento per l'architettura della nuova Chiesa "Madonna della Grazia"ad Andria

L'Ordine degli Architetti di Brindisi, insieme alla Federazione degli Architetti della Regione Puglia, al fine di "promuovere l'architettura di qualità" che si è prodotta nella Regione, ha bandito una "Call for projects" per la selezione di 20 "opere di architettura emblematiche", particolarmente significative, realizzate in Puglia dal 2015 ad oggi.La giuria presieduta dal noto critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi ha selezionato 20 opere più significative tra le quali vi è quella della nuova Chiesa "Madonna della Grazia" di Andria con annesso complesso parrocchiale, progettata dall'Ing. Riccardo Ruotolo e dall'Arch. Marco Stigliano.La selezione, mirata a presentare e ad approfondire architetture realizzate in Puglia dagli architetti Pugliesi, si pone come obiettivo quello di rinnovare e alimentare il dibattito sul ruolo che l'architettura rappresenta nell'evoluzione del mondo contemporaneo, ridando voce agli architetti e identificando, al contempo, temi, competenze e strumenti che caratterizzano il futuro del nostro lavoro.La finalità è, dunque, quella di porre alla pubblica attenzione l'architettura contemporanea di qualità, quale interprete del presente e del futuro, capace di leggere la tradizione e di inventare spazi e linguaggi per una nuova identità dei luoghi e delle comunità.Le 20 opere saranno presentate dagli stessi progettisti nel corso del 1° Convegno "Architetture di Puglia# Exhibition" che avrà luogo il 28 luglio prossimo, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, presso il Castello Normanno-Svevo di Mesagne (Br)."Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento per un'opera realizzata ad Andria", il commento dei progettisti Ruotolo e Stigliano.