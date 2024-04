“DIRECTION HOME con Le voci del tempo”: ad Andria la storia di Adriano Olivetti musiche di Bob Dylan

locandina Adriano Olivetti locandina Adriano Olivetti

In occasione della festa dei Lavoratori, prossimo 1° maggio, ilin collaborazione conorganizza lo spettacolo che narra la storia di Adriano Olivetti che concepì la fabbrica come luogo in cui produrre bene e non soltanto beni, mezzo e non fine, cuore di una comunità nuova e alternativa.storia di Adriano Olivetti musiche di Bob Dylan, in programma ad Andria, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 20:30 presso l'auditorium "Mons. G. Di Donna"«Si tratta di uno spettacolo teatrale -spiega Don Michele Pace responsabile dell'Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato- centrato sulla vita e sull'esperienza dell'imprenditore Adriano Olivetti, che ha cercato di incarnare nel suo modo di fare impresa i valori della Dottrina Sociale della Chiesa, attenta non solo ai meccanismi dell'economia ma anche ai bisogni della persona umana, a cominciare dagli operai».Nel messaggio per la Festa dei Lavoratori, dal titolo 'Il lavoro per la partecipazione e la democrazia' i Vescovi italiani scrivono: «Le istituzioni devono assicurare condizioni di lavoro dignitoso per tutti, affinché sia riconosciuta la dignità di ogni persona, si permetta alle famiglie di formarsi e di vivere serenamente, si creino le condizioni perché tutti i territori nazionali godano delle medesime possibilità di sviluppo, soprattutto le aree dove persistono elevati tassi di disoccupazione e di emigrazione».«Accompagnare i giovani alla scoperta del lavoro -evidenzia Fiorenza Moschetta, animatrice del Progetto Policoro della Diocesi di Andria- che corrisponde alla loro vera vocazione, significa anche chiedere per loro un lavoro dignitoso, sicuro e capace di promuovere i loro talenti, senza dover rinunciare ad altri aspetti della vita altrettanto fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana».I biglietti possono essere ritirati:Andria: Caritas Diocesana; Parr. SS. Annunziata; Parrocchia San Paolo ApostoloCanosa di Puglia: Parrocchia Gesù LiberatoreMinervino Murge: Parrocchia Santa Maria Assunta.