I vescovi della Puglia dal Papa: con loro anche Mons. Mansi

"Un incontro di cuori che si confermano nell'amore evangelico". Così lo definiscono Tommaso Chieco e Gabriella Ceraso, redattori di Vatican News nell'articolo apparso sul sito online della Santa Sede che ha riportato la visita effettuata dai presuli pugliesi dal Santo Padre.Monsignor Giuseppe Satriano, presidente della Conferenza Episcopale della Puglia, riassume così a Radio Vaticana - Vatican News l'udienza con il Papa di ieri mattina, 18 aprile, in occasione della visita ad limina, (presente tra gli altri il Vescovo della Diocesi di Andria, mons. Luigi Mansi n.d.r.). L'accoglienza di Francesco, il suo amore, la sua attenzione e il suo ascolto, che si manifestano nei confronti di ognuno dei vescovi, sono un dono che si rinnova: "L' incontro - afferma monsignor Satriano - è stato ricco di luce, ci ha donato speranza e ci ha confermato nella fede". La visita ad limina è questo, specie nel mondo di oggi "accelerato in modo vertiginoso" e in cui non mancano "situazioni di fatica" quando si svolge il ministero episcopale, sottolinea il presidente dei vescovi. Ma in questa giornata, aggiunge, è venuto fuori anche quel "profumo evangelico seminato nella storia di ciascuno di noi e delle nostre realtà".Della terra pugliese il vescovo Satriano mette in luce infatti la religiosità popolare: è il "valore aggiunto ancora oggi con cui guardare al futuro con speranza", dice. "Il Papa ci ha benedetto ma soprattutto ci ha rincuorato, nel mondo che ci schiaccia e che è difficile da accompagnare". Il conforto principale che i presuli portano con loro al termine della giornata - conclude - è "la forza che il Papa ha saputo sprigionare nella semplicità. Questo, ci rilancia nel nostro vissuto di ogni giorno".