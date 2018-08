Ilva, la Sen. Messina chiede l'implementazione di un sistema di contenimento dei fumi pericolosi

Al termine dell'audizione dei Commissari Straordinari del gruppo Ilva, tenutasi ieri dinanzi alle commissioni Industria e Ambiente del Senato, in seduta comune, si è giunti all'intendimento di fornire una informativa sulle tematiche afferenti all'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva.In particolare l'informativa riguarda il piano ambientale, le proposte migliorative presentate da AM, l'andamento della gestione operativa e delle attività dell'amministrazione straordinaria, le attività successive alla sottoscrizione del contratto con AM e l'esito dell'indagine in materia di aiuti di Stato.Ascoltata la relazione dei Commissari, nel corso dell'incontro sono state evidenziate anche le sollecitazioni della Sen. Assuntela Messina, componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente.La sen. Messina, visti i dati di Arpa Puglia a proposito degli Idrocarburi Policiclici Aromatici che provengono dalle cokerie dell'Ilva e viste le misure di recente adottate (D. P. C. M. 2017) per un miglioramento della qualità dell'aria, ha rimarcato la necessità di accelerare ulteriormente la implementazione di un sistema di contenimento e captazione delle emissioni ed in particolare di questi fumi che contengono pericolosi inquinanti e cancerogeni.