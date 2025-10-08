Luigi Lobuono
Politica

Fumata bianca, Lobuono candidato del centrodestra alla presidenza della Regione

Si vota il 23 e 24 novembre in Puglia, Campania e Veneto

Andria - mercoledì 8 ottobre 2025 22.12
È stata raggiunta l'intesa nel centrodestra sui candidati per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

In ballo c'erano diverse regioni ed il tavolo della coalizione ha ufficializzato per la presidenza del Veneto il nome del leghista Alberto Stefani mentre in Puglia ci sarà il civico Luigi Lobuono.

Confermato in Campania il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia.

A tal proposito la nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma, Giandiego Gatta, Davide Bellomo, Andrea Caroppo, Giorgio Lovecchio e Antonio Trevisi.
"Un ringraziamento particolare al nostro coordinatore regionale on. Mauro D'Attis, che in questi mesi si è speso con la consueta generosità per preparare il confronto elettorale importante che ci attende in Puglia. Da questa sera il centrodestra ha il suo candidato presidente, Luigi Lobuono, imprenditore la cui storia si intreccia da sempre con i nostri valori e che perciò sosterremo con grande lealtà e convinzione. La nostra campagna elettorale oggi acquista nuovo slancio e siamo certi che la personalità di Gigi Lobuono sarà apprezzata anche oltre gli schieramenti di partito, per una Puglia libera e nuova, capace di credere nella sua crescita e nel suo futuro".
