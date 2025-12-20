Partito Democratico
Partito Democratico
Politica

Sei esponenti del Pd fuori dal partito per aver sostenuto le civiche nelle regionali: Le nota di Agostino Ciciriello

Intervento «per una quesitone di dignità»

Andria - sabato 20 dicembre 2025 18.00
Nei giorni scorsi sei esponenti del Partito Democratico di Andria, tre di questi consiglieri comunali, sarebbero stati cancellati dalle liste del partito perchè, nelle scorse elezioni regionali avrebbero sostenuto candidature al di fuori del partito, contravvenendo a quanto previsto dallo Statuto del Pd.
Il condizionale è d'obbligo in quanto non sarebbe stata diramata alcuna comunicazione ufficiale dal Pd, attualmente commissariato, in merito a questa procedura. Tra i nomi indicati vi sarebbero quelli dei consiglieri Gianluca Sanguedolce, Mirko Malcangi e Emanuele Sgarra, insieme a quello degli iscritti Vito Malcangi e Giovanni Cirulli, unitamente a quello di Agostino Ciciriello, già presidente della associazione civica "Andria Bene in Comune".

Ecco il suo intervento: «Con una certa sorpresa ho letto sulla stampa locale che il mio nome sarebbe stato cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito Democratico. La sorpresa non nasce tanto dal fatto di aver scoperto di risultare ancora iscritto al PD (la mia prima e unica tessera è quella del 2024), quanto dal sapere che addirittura il Collegio di Garanzia del partito si sarebbe riunito per "valutare la mia posizione". Di solito evito di rispondere a pettegolezzi e illazioni. Ma vedere il mio nome associato ripetutamente a parole come "cacciare" o "traditore" mi ha spinto ad intervenire, anche solo per una questione di dignità personale. Mi sono iscritto al PD nel 2024, nel periodo in cui, da Presidente di Andria Bene in Comune, avevo promosso il cosiddetto "Patto federativo" con il Partito Democratico. Un patto che aveva un obiettivo semplice: riconoscere il ruolo politico ed elettorale delle liste civiche e garantire una loro reale partecipazione ai processi decisionali del centrosinistra andriese. All'inizio quell'idea era stata accolta con molto entusiasmo, tanto da portare anche a un mio coinvolgimento negli organismi provinciali del PD. Col tempo, però, le vicende interne al partito hanno impedito sia al Patto federativo di svilupparsi concretamente, sia a me di poter dare un reale contributo all'interno del PD. Il Patto, tuttavia, è tornato alla ribalta durante le elezioni regionali, quando siamo stati coinvolti dal PD nella campagna elettorale in qualità "federati". Coinvolgimento che, va detto chiaramente, non prevedeva alcun ruolo su programmi o candidati, ma il solo sostegno alle scelte già prese. La maggior parte di Andria Bene in Comune ha sostenuto con convinzione i candidati indicati dal PD. Altri hanno legittimamente fatto scelte diverse, nel rispetto dei percorsi politici e delle relazioni costruite negli anni sul territorio. Per questa motivazione, una ventina di iscritti avrebbe segnalato il mio nome al Collegio di Garanzia del PD Puglia, sulla base di motivazioni che, ad oggi, non mi sono mai state comunicate. Non essendomi stato notificato alcunché, non mi resta che attendere una comunicazione ufficiale, sperando che contenga almeno spiegazioni chiare e puntuali. Ovvero, il minimo che ci si può aspettare da un partito che indica la trasparenza tra i suoi rinnovati valori fondamentali. Resta una convinzione forte: in una fase delicata per il futuro di Andria, quello che si candida ad essere il partito di riferimento della coalizione avrebbe dovuto abbassare i toni, ridurre le contrapposizioni e lavorare per rafforzare l'unità del centrosinistra, concentrandosi sui contenuti e sugli obiettivi comuni. Al contrario, il mio nome è finito sul tavolo del Collegio di Garanzia del PD e, cosa ancora peggiore, la mia persona è stata esposta a una ingiustificata gogna mediatica sulle pagine dei giornali, dove sono stato bollato come traditore del partito. Un partito che non ho mai considerato "mio" ma per il quale mi sono addirittura impegnato, nella convinzione della necessità di un percorso di pacificazione e rinnovamento dell'intero centrosinistra. Insomma, un metodo che non rafforza la coalizione e che, al contrario, alimenta una logica di contrapposizione che poco ha a che fare con chi si appresta ad affrontare una campagna elettorale comune. Di buono, prendo da questa vicenda i tanti esponenti del PD (e non solo) che in queste ore mi hanno manifestato vicinanza e sostegno. Per loro, continuo a essere disponibile a costruire un progetto politico serio e condiviso, nei limiti del rispetto reciproco e del bene della nostra comunità. Un progetto con un obiettivo chiaro e che, spero, sia comune a tutti: la rielezione a Sindaco di Giovanna Bruno».
  • Comune di Andria
  • partito democratico andria
  • Andria Bene in Comune
  • elezioni regionali 2025
Gli immigrati, una risorsa preziosa per l'economia andriese
21 dicembre 2025 Gli immigrati, una risorsa preziosa per l'economia andriese
Pompei-Fidelis Andria, Scaringella carica i suoi: «Diamo una sterzata alla stagione»
20 dicembre 2025 Pompei-Fidelis Andria, Scaringella carica i suoi: «Diamo una sterzata alla stagione»
Altri contenuti a tema
Consorzio di Tutela Burrata di Andria: "Il Monumento al casaro deve essere un simbolo di unione" Attualità Consorzio di Tutela Burrata di Andria: "Il Monumento al casaro deve essere un simbolo di unione" I chiarimenti del Direttore del Consorzio di Tutela, Francesco Mennea
Vigilia ad Andria, vivere la città a passo lento Vita di città Vigilia ad Andria, vivere la città a passo lento Sarà possibile usufruire dei park&ride che sono stati attivati in diversi luoghi della città
Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale Vita di città Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale Con cartellone caratterizzato da un inedito mix di circo contemporaneo e teatro, all’insegna della visionarietà e della poesia
Presentati dagli studenti dell’ITT "Sen. Jannuzzi" 13 progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale Attualità Presentati dagli studenti dell’ITT "Sen. Jannuzzi" 13 progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale Andria continua il suo percorso di Città ad Impatto Positivo
Si accorciano i tempi per vedere realizzata ad Andria una nuova sede per la Compagnia della Guardia di Finanza Attualità Si accorciano i tempi per vedere realizzata ad Andria una nuova sede per la Compagnia della Guardia di Finanza Firmato a Palazzo di Città il verbale di consegna dell’area in zona P.I.P.
“Note di Speranza” concerto targato AVIS Andria: la città si stringe in un abbraccio di solidarietà Attualità “Note di Speranza” concerto targato AVIS Andria: la città si stringe in un abbraccio di solidarietà Raccolti oltre 3.000 € per A.G.A.P.E. La musica trasformata in un atto concreto di amore per i bambini emopatici
"Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”: premiati il centro Zenith, l'ITT "Sen. Jannuzzi" e "Verdi" di Andria Attualità "Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”: premiati il centro Zenith, l'ITT "Sen. Jannuzzi" e "Verdi" di Andria Cerimonia a Bisceglie con le istituzioni del territorio, tra queste la Prima cittadina Giovanna Bruno
Politica: «Scusate qualche parola...a proposito di discariche, nuovo ospedale e di supermercati!» Politica: «Scusate qualche parola...a proposito di discariche, nuovo ospedale e di supermercati!» Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Vigilia ad Andria, vivere la città a passo lento
20 dicembre 2025 Vigilia ad Andria, vivere la città a passo lento
Consorzio di Tutela Burrata di Andria: "Il Monumento al casaro deve essere un simbolo di unione "
20 dicembre 2025 Consorzio di Tutela Burrata di Andria: "Il Monumento al casaro deve essere un simbolo di unione"
Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
20 dicembre 2025 Spaccio di stupefacenti e controlli sui cannabis shop: operazione nazionale della Polizia di Stato
Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale
20 dicembre 2025 Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi: torna la sezione invernale
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
"WORKUP ": quasi 2500 persone da assumere nelle province Bat, Bari e Foggia
20 dicembre 2025 "WORKUP": quasi 2500 persone da assumere nelle province Bat, Bari e Foggia
Il saluto di commiato del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino
20 dicembre 2025 Il saluto di commiato del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino
Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%)
20 dicembre 2025 Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%)
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.