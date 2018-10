Elezioni provinciali: Spina esulta per la riammissione di Fronte democratico decisa dal Tar

L'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina, già presidente della Provincia Bat ha commentato con soddisfazione il pronunciamento favorevole alla riammissione della lista "Fronte democratico" alle elezioni provinciali di secondo livello in programma mercoledì 31 ottobre.«Anche questa volta la magistratura rende giustizia e afferma il principio di legalità. Una brutta pagina di vita amministrativa con aberranti decisioni che il Tar Puglia ha cancellato con una significativa condanna alle spese» ha rimarcato il coordinatore della lista espressione della corrente dem guidata dal presidente della regione Michele Emiliano.«Auspico che presidente Bat e segretario generale, dopo la trasmissione degli atti alle autorità competenti, accertino responsabilità individuali per la responsabilità erariale conseguente alle gravi e maldestre condotte ormai note a tutta l'opinione pubblica. Tutti i cittadini che quotidianamente, anche con diverse sensibilità politiche, lottano per affermare i principi di democrazia e rispetto delle regole possono davvero festeggiare.Complimenti agli avvocati Mastropasqua e Guantario e al coraggio dei ricorrenti Nadia Landolfi, Laura Di Pilato e Giuseppe Corrado che hanno interpretato la volontà unanime di giustizia dell'intera lista Fronte Democratico» ha concluso Spina.