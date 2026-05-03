Liceo Classico Carlo Troya
Liceo Classico Carlo Troya
Scuola e Lavoro

La Notte del Liceo Classico torna al “Carlo Troya”

Il 5 maggio 2026 la scuola apre le porte alla città per celebrare il Logos

Andria - domenica 3 maggio 2026 5.50
Andrà in scena martedì 5 maggio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, la "Notte del Liceo Classico" del Liceo "Carlo Troya" di Andria. Giunta ormai a una nuova edizione, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e più amati dalla comunità cittadina: sei ore in cui i corridoi, le aule e gli spazi del liceo si trasformano in un palcoscenico vivo, abitato da studenti che fanno della cultura classica non un monumento da contemplare, ma un linguaggio con cui parlare al presente.

Il Liceo "Carlo Troya" anche quest'anno organizza l'evento in forma autonoma e indipendente, forte di un'esperienza maturata nel tempo e convinto che la propria comunità scolastica possegga le risorse, l'entusiasmo e la profondità culturale per costruire una serata che sia autenticamente sua. La Notte non è una vetrina, né una semplice festa: è una dichiarazione di metodo. La scuola può insegnare anche così: attraverso la recitazione, il canto, la danza, la musica e lo dimostrerà ancora una volta davanti alla città.

Il tema scelto per questa edizione è il Logos: parola greca che non si traduce in un'unica voce, perché significa al tempo stesso parola, pensiero, ragione, comunicazione. Una scelta tutt'altro che accademica. Viviamo in un'epoca in cui la parola è ovunque e tuttavia, paradossalmente, sempre più povera: svuotata di senso, ridotta a slogan, piegata alla retorica del momento, usata per dividere anziché per connettere. Il Logos antico ci ricorda che la parola può essere chiarificatrice o oscurante, inclusiva o escludente, capace di costruire comunità o di distruggerle. Ce n'è, dunque, per tutti e per tutto: per la politica, per i social media, per le relazioni quotidiane, per il rapporto tra le generazioni.
Saranno le studentesse e gli studenti del "Carlo Troya" a prendere la parola, nel senso più pieno del termine, per indagare questo tema attraverso i linguaggi che padroneggiano e che amano: il teatro, la musica, il canto, la danza. Performances, esibizioni e momenti di riflessione si alterneranno in una serata progettata per dimostrare quanto la cultura classica non sia distante dalla vita, ma ne sia, al contrario, una delle chiavi di lettura più potenti e più attuali.

La comunità del Liceo "Carlo Troya" attende la cittadinanza andriese con l'entusiasmo di sempre e con la consapevolezza rinnovata che il classico, lungi dall'essere un reperto del passato, continua a offrire strumenti preziosi per capire il presente. La scuola, questa notte, è aperta per tutti.

Liceo Classico "Carlo Troya"
Notte del Liceo Classico – Martedì 5 maggio 2026, ore 18:00–24:00
L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
locandina
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