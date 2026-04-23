Riccardo Di Teo
Riccardo Di Teo
Vita di città

Da Andria per fare il giro del mondo a piedi in 10 anni, l'avventura di Riccardo Di Teo

A Canosa una delle tappe di questo viaggio raccontata da Via Francigena

Andria - giovedì 23 aprile 2026 22.18
Partito da Andria con un obiettivo ben preciso. La caparbietà non gli manca così come la voglia di andare oltre i confini, è proprio il caso di dire. Riccardo Di Teo è partito da Andria, il suo paese natale, per un'avventura straordinaria: fare il giro del mondo a piedi in 10 anni.

Non prima di aver raccolto il saluto della Sindaca Giovanna Bruno e dell'Assessora alla Bellezza e Cultura Daniela Di Bari.

Il racconto di una tappa del viaggio di Riccardo viene diffusa dalla pagina Facebook dell'associazione di volontariato Via Francigena Canosa.

"Riccardo non parla lingue straniere, ma questo non gli impedisce di comunicare con il cuore, usando gesti, sorrisi e quella simpatia tipica degli italiani. Qualche giorno fa ci ha scritto chiedendo di timbrare le sue credenziali. Al suo arrivo a Canosa lo abbiamo accolto con calore, e il nostro socio Riccardo gli ha offerto cena e ospitalità. L'assessora alla Cultura di Andria ci ha mandato un messaggio di ringraziamento che ci ha davvero emozionato: la generosità e la passione per il cammino uniscono davvero le persone! Ieri sera, Riccardo ha salutato la sua famiglia via videochiamata, e abbiamo avuto il piacere di conoscerla e scambiare impressioni. Non potevano mancare i nostri preziosi contatti della rete della Via Francigena, strumenti fondamentali per ogni camminatore instancabile. Seguiamo Riccardo in questa avventura incredibile: un passo alla volta, verso il mondo! Buon e lungo cammino!"
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