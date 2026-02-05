Degrado in contrada Chiancarulo, i residenti protestano e intervengono dal Comune

Buche come crateri, scarsa illuminazione e pure rifiuti. È la situazione che vivono, anzi meglio subiscono, più di una decina di famiglie che risiedono in contrada Chiancarulo, nei pressi del Santuario del Santissimo Salvatore ad Andria.L'asfalto a regola d'arte è ormai un antico ricordo ma non è tutto, a questo si aggiungano muretti a secco franati sulla carreggiata e spazzatura ad "incorniciare" il tutto.Dopo le denunce interviene l'assessore al Quotidiano Mario Loconte precisando che la situazione è già nota agli Uffici. «Sul medesimo tratto – spiega in una nota - siamo già intervenuti per una mera sicurezza mediante l'utilizzo di stabilizzato. Ovviamente la situazione richiede una soluzione definitiva ed è per questo che detto tratto è stato già inserito da dicembre scorso nella prossima programmazione di interventi di asfalto che sarà reso possibile grazie alle economie di gara di "Strada per strada" concesse dalla Regione Puglia, per ulteriori manutenzioni stradali che riusciremo a realizzare in primavera. Per ora cercheremo di operare una ulteriore messa in sicurezza mediante la posa di stabilizzato per consentire il transito veicolare in sicurezza».