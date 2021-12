"Aiace", l'Associazione a servizio dei consumatori, una app contro le buche su strade e marciapiedi

Al via la battaglia, su scala nazionale, contro le buche su strade e marciapiedi. È stata presentata ufficialmente nella sala stampa di Montecitorio "BucApp" che consente di segnalare in tempo reale le buche pericolose. "Aiace" (Associazione italiana assistenza consumatori europei) ha messo a punto, infatti, un'App, di facile ed efficace utilizzo."È stato un momento importante - ha detto il presidente nazionale del sodalizio, Giuseppe Spartà. La nostra App, intende venire incontro alle esigenze di automobilisti e pedoni che, certamente, non possono correre pericoli quando percorrono una qualsiasi arteria stradale. L'idea nasce, appunto, dalle segnalazioni che ci sono arrivate dai consumatori in un momento di grande difficoltà delle strade italiane a causa, spesso, della mancanza di manutenzione dei manti rovinati dal passaggio dei mezzi e dall'azione degli agenti atmosferici. Abbiamo già siglato accordi con alcuni Comuni ai quali arriva la segnalazione del pericolo in modo tale da poter intervenire nel più breve tempo possibile. Adesso tocca alle altre municipalità italiane aderire allo scopo di rendere più capillare la rete di informazione". L'App consente, mediante uno smartphone di uso comune, di effettuare una segnalazione fotografica in tempo reale del potenziale pericolo costituito dalla presenza di buche sulla sede stradale. La segnalazione così inoltrata al centro operativo del sodalizio, che ha sede a Roma, e dispone di altre sedi in tutta Italia, verrà utilizzata, appunto, per sollecitare l'eliminazione immediata del fattore di rischio e la messa in sicurezza di quel tratto di strada". Durante la presentazione sono stati molto interessanti gli interventi di: Marino Fardelli (difensore civico del Lazio), Riccardo di Matteo (presidente regione Puglia associazione Aiace) ed Alberto Maugeri (vice presidente nazionale associazione Aiace).L'incontro è stato moderato da Gianni Lattanzio (segretario generale Ambientevivo). Non a caso era presente a questo momento l'onorevole, Antonio Tasso, della Commissione camera trasporti. Non ha mancato l'appuntamento neanche, Rosaria Spinello, presidente della regione Lazio di Aiace. "Stiamo lavorando da tempo - ha commentato, infine, Maria Di Stefano, attiva segretaria di Aiace - proprio per garantire percorsi sicuri per quanti devono mettersi in viaggio su vie di ogni genere curate, speriamo di riuscire presto in questo importante impegno".