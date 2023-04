Nuovo ospedale di Andria: ancora nessuna notizia dalla Regione

"In occasione della festa del lavoro, festeggiamo anche noi scrivendo meno e quindi ci limitiamo a tre rapide considerazioni su altrettanti argomenti", sottolinea in una nota l'associazione "Compagni di Viaggio" di Andria."Ultimamente si è tenuta una commissione consiliare a Palazzo di Città, che aveva per tema la mensa scolastica. Erano presenti anche diversi genitori e la presidente di questa commissione, la consigliera Faraone, voleva dare la parola anche ad un genitore in rappresentanza di quelli presenti. Qualcuno ha detto che non era possibile. Ma veramente c'è un regolamento che vieta ai cittadini di poter esprimere la loro opinione, dentro il Comune, su un servizio che pagano loro? Se esiste tale regolamento, si può cambiare?Argomento "Strappi nel nuovo asfalto per le strade cittadine": Lo ripetiamo, cerchiamo di non "cucire questi strappi" con le toppe. Inoltre, lo chiediamo non essendo esperti della materia, per questo genere di appalti è prevista una sorta di verifica al termine dei lavori, tipo dei carotaggi per vedere qual è lo spessore di asfalto che è stato posato?Nuovo ospedale provinciale in Contrada Macchia di Rose: abbiamo visto che il 4 maggio prossimo si torna in prima commissione regionale a parlare dei nuovi ospedali della Regione Puglia, quello di Monopoli – Fasano, quello di Taranto, quello di Maglie – Melpignano e… basta!Scusate, politici nostrani di ogni livello (nazionale, regionale, locale), e di quello di Andria?"