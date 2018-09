De Mucci (FI Bat): "L'Italia è un paese non più per giovani e tanto meno per anziani"

Ultima mattinata di incontri e dibattiti ad Everest018, il Campus nazionale dei giovani di Forza Italia svoltosi all'hotel Riva del Sole di Giovinazzo.Stamane si è svolta una sessione dedicata al tema "Giovani, il lavoro che non c'è", in cui si è svolto un serrato confronto tra i rappresentanti delle delegazioni giunte in Puglia da ogni angolo della penisola. A seguire la riunione plenaria con la proposta conclusiva dei giovani "azzurri" da portare ai vertici del partito transitati dal Campus nelle ultime ore.Al termine i saluti dei dirigenti, tra cui quelli del Senatore Maurizio Gasparri, ideatore della tre giorni giovinazzese, sostenuta dai gruppi parlamentari, dalle Fondazioni Italia Protagonista e Alleanza Nazionale ed organizzata con l'ausilio indispensabile dei vertici regionali, provinciali e locali del partito.Una tre giorni che ha portato sul tavolo del dibattito politico nazionale alcuni spunti interessanti, da una opposizione ferma ma non preconcetta al Governo 5 Stelle-Lega, ai rapporti tutti interni al centrodestra col partito guidato da Matteo Salvini, fino a toccare il ruolo italiano in Europa.Per il Commissario provinciale di Forza Italia Bat, intervenuto alla manifestazione: "Serve una Forza Italia diversa rispetto a quella aiutiate che ritorni ad occuparsi dei problemi degli italiani incazzati e senza futuro che decidono di andare via dalla nostra Italia. Se non dovessimo occuparci di battaglie sacre come quella del lavoro siamo costretti come partito all'irrilevanza politica. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e lanciare la sfida per il nostro futuro partendo dal nostro interno".