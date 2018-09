De Mucci (FI Bat): "Finalmente FS decide per la Puglia di migliorare i trasporti ed il numero dei treni da e verso Roma"

"Fanno ben sperare le parole di FS che vuole investire in Puglia, migliorando la rete dei trasporti e aumentando i treni dalla Puglia per Roma e viceversa".A dichiararlo, in una nota stampa è il Commissario provinciale di Forza Italia, Luigi De Mucci."Un plauso lo rivolgo personalmente al sen. Dario Damiani sin da sempre attento a tale problematica e personalmente in campo per rendere minimi i disagi dei viaggiatori provenienti anche dalla nostra provincia Bat. Mi preme evidenziare inoltre che per raggiungere la Puglia nelle giornate del sabato dopo le ore 18 i disagi si moltiplicano per i viaggiatori perché Trenitalia non prevede più spostamenti verso la nostra Puglia".