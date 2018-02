L'associazione "In Compagnia del Sorriso" di Andria organizza venerdì 9 febbraio alle ore 17,00, presso la Scuola Media "Pasquale Cafaro" di Andria, un convegno pubblico sulla nuova Legge della Regione Puglia che disciplina la Clownterapia.Per clownterapia o terapia del sorriso si intende "la possibilità di utilizzare il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale".Questa attività potrà essere svolta in diversi contesti: ospedali non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, nelle carceri, nei quartieri ritenuti a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie ed in occasioni di eventi riconducibili a calamità.Potrà essere svolta da personale medico e non, professionale e da volontari che risultano essere stati appositamente formati.