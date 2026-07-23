Consiglio comunale, ok all'assestamento generale di bilancio e indirizzi di governo

Con questa adesione – spiega l'Assessore per la Città affidabile con delega al Bilancio ed alle risorse economico – finanziarie, Mirko Malcangi - viene data la possibilità a quei contribuenti morosi, i cui debiti siano stati affidati dall'Ente all'Agenzia Entrate e Riscossione, di definire bonariamente la loro posizione: chi aderirà pagherà solo sorte capitale e vedrà stralciarsi sanzioni e interessi. La posta più grossa riguarda sanzioni amministrative e violazioni al codice della strada, il cui totale ammonta a 9 milioni di euro.L'Agenzia Entrate e Riscossione a partire del 15 ottobre metterà a disposizione sul proprio sito internet i dati necessari ad individuare i carichi definibili, mentre il debitore potrà decidere di aderire nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 dicembre. Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 31 marzo 2027, in un unica soluzione o in forma rateale.Vengono autorizzati interventi importanti, su cui non si era riusciti ad intervenire negli anni pregressi: rifacimento dell'impianto di climatizzazione della sede della Polizia Locale, stanziate risorse per la programmazione di attività del settore politiche giovanili e per l'adesione all'iniziativa Capodanni di Puglia che, grazie alle risorse stanziate dalla Regione Puglia, permetterà di realizzare attività sul territorio».«La modifica si è resa necessaria – spiega l'Assessore Malcangi - I contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 31 maggio riceveranno riscontro entro il 31 agosto. Entro il 31 ottobre i contribuenti potranno regolarizzare la loro posizione versando il dovuto in unica soluzione o in forma rateizzata. Per quei contribuenti che, invece, non erano in regola con piani di rateizzazione precedentemente approvati (parte IV del regolamento) il termine per porsi in regola è fissato al 30 settembre».