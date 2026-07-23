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Consiglio comunale, ok all'assestamento generale di bilancio e indirizzi di governo

Licenziati tutti i provvedimenti all'ordine del giorno

Andria - giovedì 23 luglio 2026 22.24
Il Consiglio Comunale ha proceduto nella seduta odierna ad esaminare ed approvare i proposte di deliberazioni all'ordine del giorno. In primis, l'Ente Comunale ha approvato all'unanimità l'adesione alla cd. rottamazione quinquies. «Con questa adesione – spiega l'Assessore per la Città affidabile con delega al Bilancio ed alle risorse economico – finanziarie, Mirko Malcangi - viene data la possibilità a quei contribuenti morosi, i cui debiti siano stati affidati dall'Ente all'Agenzia Entrate e Riscossione, di definire bonariamente la loro posizione: chi aderirà pagherà solo sorte capitale e vedrà stralciarsi sanzioni e interessi. La posta più grossa riguarda sanzioni amministrative e violazioni al codice della strada, il cui totale ammonta a 9 milioni di euro.
L'Agenzia Entrate e Riscossione a partire del 15 ottobre metterà a disposizione sul proprio sito internet i dati necessari ad individuare i carichi definibili, mentre il debitore potrà decidere di aderire nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 dicembre. Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 31 marzo 2027, in un unica soluzione o in forma rateale.

Da questa operazione l'ente stima di incassare il 15% del totale del carico affidato all'Agenzia che ammonta a circa 13 mln di euro (sanzioni amministrative, violazioni al codice della strada, ICI e tassa rifiuti affidati all'Agenzia dal 2000 al 2023)».
Sempre in tema economico-finanziario, il Consiglio ha approvato il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo all'intervento straordinario di manutenzione di Andria Multiservice, nonché all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026. «Con l'approvazione della delibera di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri viene certificato il miglioramento dello stato di salute delle casse comunali – ricorda l'assessore Malcangi - Vengono autorizzati interventi importanti, su cui non si era riusciti ad intervenire negli anni pregressi: rifacimento dell'impianto di climatizzazione della sede della Polizia Locale, stanziate risorse per la programmazione di attività del settore politiche giovanili e per l'adesione all'iniziativa Capodanni di Puglia che, grazie alle risorse stanziate dalla Regione Puglia, permetterà di realizzare attività sul territorio».
Discusso e approvato all'unanimità il punto relativo alla Modificazione del Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali. «La modifica si è resa necessaria – spiega l'Assessore Malcangi - I contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 31 maggio riceveranno riscontro entro il 31 agosto. Entro il 31 ottobre i contribuenti potranno regolarizzare la loro posizione versando il dovuto in unica soluzione o in forma rateizzata. Per quei contribuenti che, invece, non erano in regola con piani di rateizzazione precedentemente approvati (parte IV del regolamento) il termine per porsi in regola è fissato al 30 settembre».


Il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2026/2028, nonché del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi per il triennio 2026/2028 ed elenco annuale 2026.

Sulle alienazioni l'Assessore per la Città Attiva con delega al Patrimonio arch. Francesco Nicolamarino dichiara che «l'Amministrazione procede sulla linea di alienazioni su basi concrete, senza porre in essere svendite di immobili di proprietà, ma agendo su elementi reali derivanti da stime attendibili. Il patrimonio comunale come bene pubblico, va valorizzato e potenziato, non mortificato».
Per i lavori pubblici, invece, l'Assessore per La Città Autentica con delega ai lavori pubblici, fondi e finanziamenti europei, arch. Mario Loconte spiega che «è un provvedimento propedeutico all'approvazione del bilancio che, in questo avvio del secondo mandato dell'Amministrazione Bruno, definisce interventi strategici per la città, con particolare attenzione alle manutenzioni stradali e alla rigenerazione urbana.
L'aggiornamento del Piano introduce nuove misure finanziarie a sostegno della manutenzione della rete viaria e conferma tutti gli interventi previsti nell'ambito del programma PN Metro, grazie ai quali sarà possibile avviare nuovi progetti e dare continuità al percorso di rigenerazione urbana intrapreso negli ultimi anni.
Tra gli interventi più significativi figurano la realizzazione del teatro-tensostruttura nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Barletta, il recupero e l'allestimento dell'ex mattatoio di via Canosa, l'allestimento dell'ex mercato di via Flavio Giugno, la valorizzazione della biblioteca comunale e il recupero della Torre dell'Orologio di Piazza Porta La Barra.
Importanti anche le risorse destinate alle attività sociali, finalizzate alla promozione dei processi partecipativi, del welfare culturale, dell'innovazione sociale, della produzione e della fruizione culturale, nonché allo sviluppo del turismo, anche in chiave sociale.
Il Piano prevede inoltre interventi di riqualificazione per Largo Caneva e Corso Cavour, oltre alla rilevante misura finanziaria destinata alla realizzazione della viabilità di servizio del nuovo ospedale».
Da ultimo, il Consiglio ha approvato le Linee Programmatiche e gli indirizzi generali di Governo che la Sindaca Giovanna Bruno aveva già illustrato nella seduta precedente di consiglio comunale. L'aula con il suo voto ha espresso sostegno e fiducia nella linea di azione tracciata dal Sindaco e condivisa dalla maggioranza di governo, conservando il giusto profilo critico.
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