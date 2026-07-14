Sindaco Bruno ed il consigliere regionale Vurchio
Sindaco Bruno ed il consigliere regionale Vurchio
Politica

Vurchio: “Ad Andria si apre una nuova stagione amministrativa. Le istituzioni lavorino insieme per il bene della città”

Nota del consigliere regionale del Pd

Andria - martedì 14 luglio 2026 5.14 Comunicato Stampa
«L'insediamento del nuovo Consiglio comunale rappresenta uno dei momenti più significativi della vita democratica di una comunità.
Per questo oggi (ieri per chi legge n.d.r.) ho voluto essere presente nell'Aula consiliare di Andria, non solo per rivolgere un augurio di buon lavoro ai nuovi amministratori, ma anche perché quel luogo continua a rappresentare per me una parte importante del mio percorso istituzionale.
Rivolgo i miei migliori auguri alla sindaca Giovanna Bruno, chiamata a guidare la città per un secondo mandato, al neo Presidente del Consiglio comunale, ai componenti della Giunta e a tutti i consiglieri comunali eletti, ai quali i cittadini hanno affidato il compito di amministrare e rappresentare Andria.
Un augurio altrettanto sentito desidero rivolgerlo alla Segretaria Generale, Rosa Arrivabene, ai dirigenti, ai funzionari e a tutti i dipendenti comunali, il cui lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, garantisce ogni giorno efficienza, continuità amministrativa e vicinanza ai cittadini.
Confesso di aver provato una particolare emozione tornando in quell'Aula dopo aver avuto l'onore di presiedere il Consiglio comunale per sei anni. È un'esperienza che mi ha formato profondamente e che continua a ricordarmi quanto le istituzioni meritino rispetto, equilibrio e senso di responsabilità.
Ai consiglieri comunali che siedono per la prima volta tra quei banchi rivolgo un invito sincero: vivete questo mandato con entusiasmo, umiltà e spirito di servizio. Sentitevi protagonisti di un cambiamento della cultura politica, fondato sul dialogo, sul rispetto delle idee, sulla competenza e sulla capacità di costruire soluzioni. La politica recupera credibilità quando sa ascoltare, unire e dare risposte concrete ai cittadini.
Ai consiglieri di maggioranza auguro di governare con lungimiranza, trasparenza e disponibilità al confronto. Ai consiglieri di opposizione chiedo di esercitare il proprio ruolo con rigore, responsabilità e capacità di avanzare proposte. Il confronto democratico non deve mai trasformarsi in contrapposizione sterile, ma diventare uno strumento per migliorare le decisioni e far crescere la città.
Da consigliere regionale della Puglia continuerò ad essere al fianco di Andria.
La mia porta resterà sempre aperta all'Amministrazione comunale, alla sindaca Giovanna Bruno e all'intero Consiglio comunale ogni volta che sarà necessario difendere gli interessi del nostro territorio, intercettare opportunità, accelerare progetti e costruire percorsi condivisi con la Regione.
Le appartenenze politiche non devono mai prevalere sull'interesse della comunità. Quando c'è da lavorare per Andria, le istituzioni hanno il dovere di parlarsi, collaborare e remare nella stessa direzione.
Con questo spirito rivolgo a tutti un sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che il mandato ricevuto dai cittadini saprà tradursi in impegno, responsabilità e risultati concreti per il futuro della nostra città».
  • Comune di Andria
  • Consiglio comunale
  • giovanni vurchio
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