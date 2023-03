Comitato civico pro-ospedale di Andria, Losito: «Adesione convinta per monitoraggio iter realizzativo»

«Accolgo con favore – dichiara l'avv. Francesco Losito, politico e già candidato alla Regione nelle file del centrodestra – la meritoria iniziativa del Notaio Sabino Zinni di costituire un Comitato civico per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, in contrada "Macchia di Rose".Proprio la natura essenzialmente civica della proposta, dovrebbe stimolare non solo singoli cittadini interessati alla cosa pubblica, ma in particolare tutte quelle formazioni sociali che abbiano un interesse diffuso per la definitiva realizzazione di una struttura che la nostra città attende da tanti, troppi anni.Purtroppo, le notizie che giungono dalla Regione Puglia, per il tramite dell'assessore Palese e del Direttore di Dipartimento Montanaro, oltre che dagli Enti preposti all'iter realizzativo, fanno presagire rilevanti ritardi non più tollerabili.Per questo, la costituzione di un Comitato civico, senza caratterizzazioni di natura politica – continua l'avv. Losito - può risultare non solo utile, ma assolutamente necessario per le figure istituzionali del territorio, in termini di supporto ideale oltre che qualitativo. Non è tempo, almeno in questa fase storica, di individuare responsabilità politiche e tecniche, che ai cittadini andriesi, peraltro, sono ben note. E' tempo di fare realmente "squadra", cosa che raramente è stata fattain passato, con ricadute negative sulla nostra comunità. Il mio auspicio, dunque, è che le adesioni al costituendo Comitato continuino convintamente nelle prossime settimane, per passare successivamente ad una concreta fase operativa che parta preliminarmente da uno studio approfondito degli atti esistenti» - conclude l'avv. Losito.