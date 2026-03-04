Nuovo ospedale di Andria, Napolitano: "Ancora ritardi di Regione Puglia e amministrazione Bruno"

Iltra i punti focali nelle discussioni in consiglio regionale. A margine della seduta di mercoledì, il candidato sindaco del centrodestra andriese Sabinocommenta gli ultimi sviluppi relativi al polo di secondo livello previsto nella sesta provincia pugliese, in territorio federiciano.«Il gioco dell'oca prosegue, perché invece di andare avanti si fanno sempre più passi indietro. La realizzazione del nuovo ospedale di Andria diventa sempre più una barzelletta, dove i responsabili sono Regione e Amministrazione Bruno.Ancora una volta nessuna data certa per il bando di gara. Sono emersi 390 rilievi mossi dall'agenzia regionale Asset sul progetto esecutivo, che ora tornerà indietro ai progettisti per essere rivisto. Questo significa ulteriore perdita di tempo, con i tempi che si allungano inesorabilmente ed inspiegabilmente.La cosa più grave è che una delle principali criticità sollevate questa mattina dal Rup della Asl riguarda proprio l'Amministrazione Bruno. In aula è stato detto chiaramente che alcune richieste fatte al governo cittadino sono rimaste senza risposta, causando ulteriori ritardi. Parliamo di un ospedale atteso da anni, e di oltre 360 milioni di euro di investimento. Il rischio è che adesso servano ancora più soldi di quelli previsti. È necessaria più attenzione e più presenza su questa partita fondamentale per la nostra città».