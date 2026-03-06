Matera
Sanità, on. Matera (FdI): "Ospedale di Andria, ritardi e risposte assenti da Regione e Comune"

"I cittadini della Bat aspettano da anni questo ospedale e meritano serietà, trasparenza e risposte"

Andria - venerdì 6 marzo 2026 Comunicato Stampa
«Ancora una volta sul nuovo ospedale di Andria arrivano soltanto rinvii e nessuna risposta concreta. Dopo la commissione consiliare di mercoledì ci saremmo aspettati finalmente chiarezza su tempi e iter, invece la Regione Puglia ha scelto di rinviare tutto al 16 marzo, senza fornire alcuna indicazione certa sul cronoprogramma. Nel corso della seduta è emerso che sul progetto esecutivo sono state rilevate ben 348 criticità. Molte sarebbero di immediata risoluzione, ma per altre serviranno ulteriori approfondimenti tecnici. Ciò che però ha colpito è stata l'assenza di risposte puntuali da parte dell'amministrazione comunale di Andria su alcuni rilievi sollevati dalla Asl Bat. Un silenzio che non può passare inosservato, perché dimostra come su un'opera strategica per il territorio manchi ancora oggi un quadro chiaro e condiviso. Parliamo di un investimento da 360 milioni di euro, con l'accordo ex articolo 20 firmato l'8 ottobre 2025 e con la gara per l'affidamento dei lavori già predisposta dalla Asl Bat. Eppure, nonostante questo, continuiamo ad assistere a incertezze e rimpalli di responsabilità. È inaccettabile che mentre il 12 marzo scadranno gli avvisi per gli espropri avviati dal Comune di Andria non si riesca ancora a indicare con chiarezza quali saranno i tempi per superare le criticità e avviare concretamente l'opera. I cittadini della Bat aspettano da anni questo ospedale e meritano serietà, trasparenza e risposte. Su un'infrastruttura sanitaria così importante servono decisioni e responsabilità immediate, non ulteriori rinvii». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.
