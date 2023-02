Bikeconomy, pedalare per viaggiare: Cesareo Troia pee Andria

Entra nel vivo l'attività della Rete dei Comuni "Pedalare per viaggiare", iniziativa che pone al centro il sistema della Bikeconomy, con l'obiettivo di lanciare la Puglia a divenire una delle regioni più attrattive per il turismo sportivo e per il cicloturismo. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 25 novembre all'Assemblea nazionale Anci di Bergamo, con la firma dell'accordo tra Regione, Pugliapromozione e Associazione dei Comuni pugliesi, si è insediato oggi a Bari il Comitato tecnico scientifico Anci Puglia della Rete dei Comuni "Pedalare per viaggiare". Un gruppo di lavoro composto da sindaci, amministratori comunali, esperti di settore e stakeholders, sarà al lavoro da subito per migliorare la mobilità sostenibile nei Comuni pugliesi, per migliorare la ricettività turistica dei territori, per l'attrazione di eventi sportivi a forte impatto mediatico.Presenti, con il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo, l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il coordinatore dell'iniziativa Tommaso Depalma, il segretario Anci Puglia Domenico Sgobba. In rappresentanza dei comuni aderenti: il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia, il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna, l'assessore al turismo del Comune di Andria Cesare Troia e l'assessore alla mobilità sostenibile del comune di Ceglie Messapica Antonello Laveneziana."I sindaci vogliono mettersi in gioco in questo progetto -- L'intento è quello di avviare un percorso per dare ulteriore impulso all'attrattività della Puglia, attraverso il cicloturismo. Un'occasione unica per valorizzare la fruibilità turistico-sportiva di tutti i nostri territori, da coniugare con i cammini, con il trekking, con le passeggiate nei borghi, attività in continua crescita, per un turismo dolce, attivo e sostenibile, in grado anche di rilanciare l'economia locale. Diventa fondamentale evidentemente, lo sviluppo infrastrutturale, con reti materiali e digitali adeguate, anche in ottica sicurezza stradale. Ringrazio tutti i Comuni che hanno aderito alla Rete.""Dopo il protocollo di intesa firmato a Bergamo, ribadiamo la collaborazione tra Regione, Pugliapromozione e Anci per costruire insieme la Puglia bike destination.- Lavoreremo insieme ai Comuni per definire l'offerta turistica che bisognerà organizzare dalle città, per continuare a confrontarci con gli operatori e per sostenere gli eventi sportivi legati al ciclismo".Per: "Il Comitato tecnico scientifico insediato oggi in Anci è un passo concreto e innovativo per dare sostanza alla strategia regionale Puglia Bike Destination. Un gruppo di lavoro che vede agire in sinergia la rappresentanza politica dei territori e le specifiche competenze maturate da ex amministratori, stakeholder e persone con specifiche affinità. Anci vuole essere protagonista efficace di questi processi e di questo assett, di uno sviluppo che la Regione ritiene assolutamente da perseguire".Prossimamente Pugliapromozione organizzerà un Forum tematico su bikeconomy, mobilità sostenibile e cicloturismo, con la collaborazione e il supporto del Comitato tecnico scientifico Anci Puglia.