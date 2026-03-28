l'assessore Viviana Di Leo eletta Vicecoordinatore provinciale
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Attualità

ANCI Giovani Puglia: l'assessore Viviana Di Leo eletta Vicecoordinatore provinciale

Affiancherà Michele Vinella, Sindaco di Putignano, quale nuovo Coordinatore regionale della Consulta ANCI Giovani Puglia

Andria - sabato 28 marzo 2026 4.57
Si è riunito ieri, venerdì 27 marzo, presso la sede ANCI di Bari, il Coordinamento ANCI Giovani Puglia per il rinnovo degli organi regionali, con l'elezione del Coordinatore, del Vicecoordinatore vicario e dei Vicecoordinatori provinciali.

L'incontro, presieduto dalla Presidente Fiorenza Pascazio, è stato anche occasione di confronto e approfondimento sui principali temi che riguardano i Comuni pugliesi, con particolare attenzione alle politiche giovanili, tra criticità e opportunità, anche in vista della XV Assemblea nazionale ANCI Giovani, in programma il 17 e 18 aprile 2026 a Napoli.

Nel corso della riunione è stato eletto all'unanimità Michele Vinella, Sindaco di Putignano, quale nuovo Coordinatore regionale della Consulta ANCI Giovani Puglia. Vinella succede a Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca. Eletti inoltre, Paolo Giacovelli (Comune Locorotondo) come Vicecoordinatore vicario e, quali Vicecoordinatori provinciali: Felice Addario (Corato), Mario Cagiano (Foggia), Marika Fumarola (Castellaneta), Rebecca Santoro (Cursi), Mario Schena (Fasano) e Viviana Di Leo (Andria).

L'elezione rappresenta un segnale di unità e coesione anche tra i giovani amministratori pugliesi, in linea con la migliore tradizione dell'Associazione. "Essere eletto presidente di ANCI Giovani Puglia è un onore che accolgo con responsabilità e curiosità. – Ha dichiarato Michele Vinella - Grazie ai Comuni soci per la fiducia: non sarà tradita. Guidare ANCI Giovani Puglia significa dare voce a una generazione di amministratori che non aspetta il futuro, ma lo costruisce ogni giorno nei propri Comuni e nelle proprie comunità. Oggi non inizia solo un mandato, comincia una sfida. Voglio che questa rete di giovani amministratori diventi una vera forza propulsiva: idee concrete, progettualità reale, una voce forte al fianco di ANCI Puglia e della sua Presidente." La Presidente Fiorenza Pascazio ha rivolto un saluto e un ringraziamento al Coordinatore uscente, Gianfranco Palmisano e si è congratulata con Michele Vinella e con i nuovi eletti: "A nome degli organi di Anci Puglia desidero rivolgere le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al neoCoordinatore di ANCI Giovani. Buon lavoro per l'incarico assunto, che rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare il ruolo dei giovani all'interno delle istituzioni locali e dei processi decisionali. Le politiche giovanili e l'azione della rete dei Giovani Amministratori pugliesi costituiscono un terreno fertile per favorire il riavvicinamento delle nuove generazioni alla politica e alla pubblica amministrazione, promuovendo partecipazione, innovazione e un più forte senso di appartenenza ai territori. Il coordinamento Anci Giovani Puglia si è dato appuntamento al prossimo 10 aprile per programmare le prossime attività. L'obiettivo sarà quello di chiamare a raccolta tutti i giovani amministratori della Puglia, attivandosi sui territori e lavorando per organizzare un'Assemblea generale regionale entro settembre 2026.
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