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Enti locali

Servizio Civile Universale: 246 posti nei Comuni della rete ANCI Puglia

Per i giovani tra 18 e 28 anni: domande entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026  

Puglia - sabato 28 marzo 2026 4.42 Comunicato Stampa
Nuove opportunità di partecipazione e crescita per i giovani pugliesi tra i 18 e i 28 anni grazie ai nuovi progetti di Servizio Civile Universale promossi da ANCI Puglia, da oltre sedici anni impegnata nella realizzazione di programmi di Servizio Civile nei Comuni.

Con il Decreto n. 130/2026, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e SCU ha ammesso a finanziamento i Programmi presentati dall'Associazione dei Comuni pugliesi.
I Programmi approvati si articolano in 6 progetti nei settori sociale, ambientale e culturale e mettono complessivamente a disposizione 246 posti di operatore volontario nei Comuni della rete SCU di ANCI Puglia.
È possibile presentare domanda di partecipazione entro le ore 14:00 dell'8 aprile 2026 per uno dei progetti che saranno realizzati nel periodo 2026–2027, relativi ai seguenti ambiti di intervento::
valorizzazione del patrimonio culturale e delle biblioteche;
attività nei musei e nei sistemi culturali locali;
monitoraggio ambientale e sensibilizzazione sui temi ecologici;
servizi sociali a favore di anziani e persone fragili;
sportelli Informagiovani e iniziative di partecipazione giovanile;
agricoltura sociale e solidarietà territoriale.
Particolare attenzione è rivolta anche ai giovani con minori opportunità, con posti dedicati a ragazze e ragazzi con bassa scolarità, per favorire inclusione, formazione e accesso a nuove opportunità.
Il Servizio Civile Universale rappresenta una reale esperienza di cittadinanza attiva, che consente ai giovani di contribuire alla crescita delle proprie comunità attraverso l'impegno nei Comuni, con attività nei servizi sociali, nelle biblioteche, nei musei, nei centri di aggregazione e nei progetti ambientali. Negli anni sono stati centinaia i ragazzi e le ragazze coinvolti nei progetti promossi da ANCI Puglia, molti dei quali hanno successivamente intrapreso percorsi professionali nella pubblica amministrazione, partecipando e vincendo concorsi pubblici.

Il Servizio dura generalmente un anno e prevede un assegno mensile per i volontari di 519,47 euro. Un elemento di particolare interesse riguarda la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici prevista dalla normativa per i candidati che abbiano svolto il Servizio Civile senza demerito: un riconoscimento concreto del valore formativo e civico di questa esperienza.

Le domande di partecipazione devono essere presentate secondo le modalità indicate nel Bando Ordinario 2026, disponibile sul portale del Dipartimento per Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale: 👉 www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Tutte le informazioni sui progetti di ANCI Puglia, sui Comuni coinvolti, sulle sedi di attuazione e sui posti disponibili sono consultabili sul sito: 👉 www.anci.puglia.it

"ANCI Puglia mantiene alta l'attenzione sulle politiche giovanili – dichiara la Presidente Fiorenza Pascazio –. Il Servizio Civile Universale rappresenta oggi una delle principali opportunità per i giovani per acquisire competenze, rafforzare il senso civico e partecipare attivamente alla vita delle comunità locali. Si tratta di un'esperienza al servizio del bene comune, capace di consolidare i valori della cittadinanza, della solidarietà e della coesione sociale. Importante anche per rafforzare il legame tra nuove generazioni e pubblica amministrazione."
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