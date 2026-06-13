Eventi e cultura
Al via la X edizione del "Festival della Disperazione"
Arrivano ad Andria Francesco Piccolo, Cinzia Cognetti e Ermanno Cavazzoni
Andria - sabato 13 giugno 2026 5.35
Inizia sabato 13 giugno la X edizione del Festival della Disperazione di Andria che si terrà dal 13 giugno al 25 luglio 2026. Invecchiare fa schifo. Dieci anni portati male, questo il tema del 2026 che celebra un traguardo importante per la rassegna organizzata dal Circolo dei Lettori di Andria. Scrittori, artisti, filosofi e performer arriveranno nella Città dei Tre Campanili e tra ironia e disincanto proveranno a raccontare il tempo che passa, la paura di diventare irrilevanti e il difficile tentativo di restare umani dentro un mondo sempre più stanco.
Gli appuntamenti dell'apertura del 13 e 14 giugno
La X edizione del Festival della Disperazione si aprirà sabato 13 giugno con il seminario surreale e ironico dello scrittore Ermanno Cavazzoni: L'epitaffio come genere letterario dove, tra intelligenza artificiale e humor nero, lo scrittore trasforma necrologi e iscrizioni tombali in esercizi di scrittura corrosivi. Ritroveremo Cavazzoni, questa volta insieme al cantautore Molla, anche la sera in un appuntamento che, a partire dal suo ultimo romanzo Storia di un'amicizia (Einaudi), ripercorre un'epoca di incontri stravaganti, libertà creativa e amicizie fuori dagli schemi riflettendo sulla malinconia della memoria, il tempo che passa e il valore dell'ironia. Il 14 giugno sarà la volta della scrittrice Cinzia Cognetti che accompagnerà il pubblico in un viaggio emotivo tra lutto, ricordi e legami familiari irrisolti con il suo ultimo libro Note a margine del suo dolore (HarperCollins). La stessa sera alle ore 21 lo scrittore Francesco Piccolo rileggerà, a partire dalla figura di Zeno Cosini, tredici capolavori che, con i loro protagonisti, hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario, contribuendo a legittimare il mito della maschilità e la cultura virile.
Appuntamento dunque ad Andria dal 13 giugno al 25 luglio per la X edizione del Festival della Disperazione.
Sarà possibile acquistare i biglietti dal 12/06/2025 sia su www.festivaldelladisperazione.it che presso la segreteria del Festival sita in via Largo Seminario 18 ad Andria (orari 9:30 - 12:30 / 16:30 - 20:30).
Il Festival è ideato e organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria. Si ringrazia per il sostegno il Consiglio Regionale della Puglia, la Teca del Mediterraneo, Il Comune di Andria, l'Arciconfraternita Immacolata Concezione, Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino e i Presidi del Libro. Alleanza coop 3.0, Farmacia Del Monaco, Cristal Palace Hotel. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione.
Gli appuntamenti dell'apertura del 13 e 14 giugno
La X edizione del Festival della Disperazione si aprirà sabato 13 giugno con il seminario surreale e ironico dello scrittore Ermanno Cavazzoni: L'epitaffio come genere letterario dove, tra intelligenza artificiale e humor nero, lo scrittore trasforma necrologi e iscrizioni tombali in esercizi di scrittura corrosivi. Ritroveremo Cavazzoni, questa volta insieme al cantautore Molla, anche la sera in un appuntamento che, a partire dal suo ultimo romanzo Storia di un'amicizia (Einaudi), ripercorre un'epoca di incontri stravaganti, libertà creativa e amicizie fuori dagli schemi riflettendo sulla malinconia della memoria, il tempo che passa e il valore dell'ironia. Il 14 giugno sarà la volta della scrittrice Cinzia Cognetti che accompagnerà il pubblico in un viaggio emotivo tra lutto, ricordi e legami familiari irrisolti con il suo ultimo libro Note a margine del suo dolore (HarperCollins). La stessa sera alle ore 21 lo scrittore Francesco Piccolo rileggerà, a partire dalla figura di Zeno Cosini, tredici capolavori che, con i loro protagonisti, hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario, contribuendo a legittimare il mito della maschilità e la cultura virile.
Appuntamento dunque ad Andria dal 13 giugno al 25 luglio per la X edizione del Festival della Disperazione.
Sarà possibile acquistare i biglietti dal 12/06/2025 sia su www.festivaldelladisperazione.it che presso la segreteria del Festival sita in via Largo Seminario 18 ad Andria (orari 9:30 - 12:30 / 16:30 - 20:30).
Il Festival è ideato e organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria. Si ringrazia per il sostegno il Consiglio Regionale della Puglia, la Teca del Mediterraneo, Il Comune di Andria, l'Arciconfraternita Immacolata Concezione, Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino e i Presidi del Libro. Alleanza coop 3.0, Farmacia Del Monaco, Cristal Palace Hotel. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione.