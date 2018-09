All'Officina di San Domenico un corso di canto moderno e lirico

Un corso di Canto all'Officina San Domenico per avviare un percorso con l'allievo, per condurlo a ricercare la propria voce, il proprio gusto e stile vocale. Le lezioni, tenute dal Maestro Domenico Tacchio, e della durata di 50 minuti, si terranno tutti i lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, a partire dal 17 settembre, ed il 10 settembre, dalle 16.00 alle 21.00, ci saranno degli incontri conoscitivi di presentazione rivolti a chi fosse interessato a cominciare il percorso. (info pagina Fb dell'Officina San Domenico! Questo è il link della "Playlist Musica" sul canale YouTube del M° Domenico Tacchio. https://www.youtube.com/watch?v=RucdvgYtUrc&list=PL61t_cbQZaowrTQ9BGDCXh1DLVokjuZ1g). Cantante, attore, autore, regista teatrale, docente di canto e recitazione, direttore artistico per eventi ed enti culturali, Domenico Tacchio, appassionato di "canto" sin da piccolo, dopo aver raggiunto la maturità classica, si trasferisce in Abruzzo e studia presso l'Accademia Musicale Pescarese Canto Moderno con il M° Diana Torto (attuale docente di Canto Jazz al Conservatorio di Bologna). Tornato in Puglia, nel 2013 consegue, presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, il Diploma Vecchio Ordinamento in Canto Lirico (equipollente Laurea II livello).Nel 2014 frequenta il Tirocinio propedeutico all'insegnamento del Canto nella classe del M° Botta Giovanni. Tacchio registra la sua voce come tenore nel cd audio-musicale "Angel Dreams" della prof.ssa Celestina Masotti. Nel lontano 2006 una sua canzone, Folle e Dannata, fu inserita nel primo cd di musiche inedite andriesi "Nettare di Cantina Federiciana" e nel 2017 il brano va in onda su Radio Selene nella rubrica Puglia Style.Come cantante/tenore canta nel ruolo del "principe Yamadori" nell'opera "Madama Butterfly" - di G. Puccini e nel ruolo "La Gaffe" nell'operetta "Il Paese dei Campanelli" - di C. Lombardo e V. Ranzato; canta anche in diversi concerti e spettacoli teatro-musicali. Come corista/tenore si esibisce con cori diretti dai maestri Agostino Ruscillo e Luigi Leo.Inoltre è docente-supplente di musica nelle scuole medie, esperto esterno in progetti di recitazione e musica per ogni scuola di ordine e grado e per ogni tipo di realtà culturale che organizza corsi di formazione (e-mail: domenico.tacchio@gmail.com).