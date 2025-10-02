HABITO MOSTRO. Svergognat* Festival – II edizione. Il 3-4-5 ottobre, Officina San Domenico

il programma della manifestazione il programma della manifestazione

Dal 3 al 5 ottobre torna inil festival transfemminista di, con una seconda edizione che amplia l'orizzonte e affonda le radici nel perturbante:Il festival è organizzato dal collettivo Svergognat* diil sostegno dell'della Regione Puglia e del, assessorato al Futuro con, è realizzato con la complicità delle"Habito Mostro" è una dichiarazione. Un invito a esplorare e risignificare la parola "mostro" con tutte le contraddizioni del suo significato antico: in latino "mostrum" è "prodigio" ma anche "pericolo", oracolo ed eresia. Il mostro è capace di mostrare, e ciò che è conosciuto fa meno paura. L'obiettivo del festival è quello di riscoprire le parti mostruose di ognuno di noi: quelle che non rispettano la norma, quelle che eccedono; creare uno spazio di discussione attraverso talk, performance, laboratori, installazioni, musica e momenti comunitari.«Annunciamo con soddisfazione la seconda edizione del festival di Svergognat*, quest'anno denominato 'Habito Mostro', un evento che rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura delle pari opportunità e politiche di genere e per creare uno spazio di discussione e riflessione sulla diversità intesa come risorsa sull'inclusione come esercizio quotidiano – commenta l'Assessora al Futuro con delega alle politiche giovanili e pari opportunità Viviana Di Leo - Il tema del festival è particolarmente interessante e stimolante, poiché invita a esplorare e risignificare la parola 'mostro' e a scoprire le diverse eccezioni che ha in sé, come qualunque persona. Sono convinta che questo festival sarà un'opportunità per la comunità di Andria di crescere, ma soprattutto di esplorare temi ostici, spesso considerati marginali, non perché siano effettivamente poco importanti, ma perché è difficile affrontarli. Ringrazio il collettivo Svergognat* per l'organizzazione di questo evento e per il loro impegno nella promozione della cultura transfemminista. Sono anche grata alla Regione Puglia per il sostegno economico attraverso l'Avviso Pubblico FUTURA 2.0 e al Settore Servizi Sociali del Comune di Andria».alla presenza dell'Ass. Di Leo, di Valentina Lomuscio Gender City Manager, Leonardo Mendolicchio (psichiatra), Valérie Taccarelli (attivista transfemminista e storica militante del movimento LGBTQ+).In allegato il programma della manifestazione.