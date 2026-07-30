Consiglio regionale, Vurchio: “Rottamazione bollo auto e nuove risorse per gli investimenti: scelte concrete per una Puglia più forte”

"Il Consiglio regionale nell'ultima seduta ha approvato provvedimenti importanti che guardano al presente, ma soprattutto al futuro della nostra Regione".A dichiararlo è il consigliere regionale Giovanni Vurchio, al termine dei lavori dell'Assemblea regionale, che sottolinea il valore politico e amministrativo delle principali decisioni assunte."Tra i provvedimenti più significativi – spiega Vurchio – c'è la definizione agevolata della tassa automobilistica regionale, una misura di buon senso che consente alla Regione di recuperare risorse oggi difficilmente esigibili e, allo stesso tempo, offre a cittadini e imprese una concreta possibilità di regolarizzare la propria posizione"."Parliamo di una situazione che riguarda un carico complessivo vicino agli 800 milioni di euro, di cui circa 548 milioni di euro di sorte capitale. L'obiettivo non è premiare chi non ha pagato, ma rendere più efficace il sistema della riscossione, trasformando crediti rimasti nel tempo sulla carta in risorse realmente disponibili per la comunità pugliese".Accanto a questo provvedimento, il Consiglio regionale ha approvato importanti variazioni e assestamenti di bilancio che, secondo Vurchio, rappresentano "un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità di investimento della Regione"."Le modifiche di bilancio approvate oggi – continua il consigliere regionale – consentono di liberare maggiori margini finanziari e di guardare con maggiore fiducia alla programmazione dei prossimi anni. Queste risorse dovranno tradursi in investimenti per infrastrutture, sanità, tutela del territorio, servizi ai cittadini, sostegno allo sviluppo economico e riduzione delle differenze tra i territori"."Il primo DEFR di questa legislatura ci consegna una sfida chiara: costruire una Puglia capace di crescere senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo una Regione con grandi eccellenze, ma anche con territori che chiedono più servizi, più opportunità e maggiore attenzione"."Le scelte di oggi dimostrano che una buona amministrazione significa tenere insieme rigore finanziario e capacità di investimento. I conti in ordine non sono un fine, ma lo strumento per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone"."Come maggioranza abbiamo il compito di utilizzare queste opportunità per rafforzare la sanità, sostenere il lavoro, valorizzare cultura e turismo, investire sui giovani e accompagnare lo sviluppo di tutti i territori della Puglia, dalla BAT alle aree interne, dalle grandi città ai piccoli comuni"."È una strada impegnativa – conclude Vurchio – ma i provvedimenti approvati oggi rappresentano un passo avanti verso una Regione più solida, più moderna e con maggiori capacità di programmare il proprio futuro".