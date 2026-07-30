discariche di rifiuti puzzolenti sull'Andria Canosa di Puglia
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Attualità

Turismo e strade extraurbane: rifiuti e miasmi deturpano il paesaggio. L'Andria Canosa ridotta ad una discarica continua

Il triste biglietto da visita che offriamo ai visitatori che giungono nel nostro territorio

Andria - giovedì 30 luglio 2026 15.30
Un continuum di degrado e indifferenza. Cumuli e cumuli di sporcizia, di rifiuti, di buste con ogni tipo di immondizia che oltre a deturpare il paesaggio ammorbano l'aria con miasmi indescrivibili. Questo è il panorama che offre il nostro territorio a quanti percorrono le strade extraurbane diventate discariche a cielo aperto a causa di incivili che restano impuniti tanto riescono a farla sempre franca.

"Non avevo idea che cosa sia oggi la strada che collega Andria a Canosa di Puglia: altro che paesaggio bucolico con olivi secolari ed il frinire delle cicale" -sottolinea un cittadino che ha accompagnato dei turisti giunti in vacanza, che ha voluto non solo scrivere ma testimoniare anche con delle foto il desolante scenario che si è offerto ai suoi occhi e a quello dei suoi accompagnatori.

"Ogni rientranza -e non solo- della strada che da Andria porta a Canosa è una discarica a cielo aperto. Per non parlare dello svincolo che raggiunge il Santuario del SS. Salvatore, con tanti sacchi pieni di immondizia per tutta la strada, fino ad arrivare all'incrocio di via Trimoggia, con ambo i lati pieni di immondizia. Quale turismo possiamo mai offrire con questo scenario a dir poco apocalittico, tanto da farci vergognare di fare venire amici, che assistono a questa inciviltà. E non dimentichiamo che il territorio di Andria come quello di Canosa sono percorsi dalla famosa via Francigena. I viandanti di allora se vedessero lo spettacolo indecoroso che offriamo rimarrebbero a dir poco allibiti. Peccato per questa condizione. Credo che Comuni, provincia Bat e Regione dovrebbero cooperare insieme non solo per rimuovere tanta spazzatura, ma trovare con i sistemi che sono oggi sul mercato, si perseguire e di multare pesantemente questi sconsiderati. Ne va anche della nostra salute e dell'igiene pubblica", è l'amara concluiva affermazione.
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