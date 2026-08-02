Mons. Agostino Superbo
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Religioni

Chiesa di Andria in lutto, si spegne a 86 anni Mons. Agostino Superbo

Nato a Minervino Murge è stato ordinato sacerdote nel 1963 per la Diocesi di Andria

Andria - domenica 2 agosto 2026 10.08
È morto oggi all'età di 86 anni, mons. Agostino Superbo vescovo emerito e già vicepresidente della Conferenza episcopale italiana. Nato a Minervino Murge (Barletta- Andria- Trani), è stato ordinato nel 1963. Superbo è stato vescovo di Sessa Aurunca, di Altamura- Gravina in Puglia -Acquaviva delle Fonti - e di Potenza. Dopo aver conseguito la licenza in Teologia dommatica alla Pontificia facoltà per l'Italia meridionale ha ottenuto la laurea in Filosofia all'Università di Bari. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963, per la diocesi di Andria. Ha insegnato lettere al seminario vescovile di Andria e dal 1971 al 1985, nella sua diocesi, è stato rettore del seminario, e docente di Filosofia e di Teologia nell'istituto di Scienze religiose. Dal 1985 al 1991 è stato rettore del seminario regionale di Molfetta. È stato eletto vescovo di Sessa Aurunca il 18 maggio 1991 e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 29 giugno 1991. È stato componente della commissione Cei per l'Educazione cattolica, la Cultura, la Scuola e l'Università. È stato trasferito alla sede vescovile di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti il 19 novembre 1994. È stato anche presidente della commissione episcopale per il Laicato e assistente del forum internazionale di Azione cattolica. Dal 2001 al 2015 è stato arcivescovo di Potenza.

Mons. Superbo ha dedicato buona parte del suo ministero alla formazione e all'accompagnamento vocazionale di tanti ragazzi nel suo periodo di rettorato al Seminario minore di Andria, ed è stato formatore di buona parte del presbiterio di Puglia come rettore del Seminario Regionale "Pio XI" di Molfetta.

La salma di Mons. Agostino Superbo sarà vegliata dalla tarda mattinata di oggi nella Chiesa Madre di Minervino. I funerali saranno celebrati martedì 4 agosto, alle ore 10.30 sempre nella Chiesa Madre di Minervino.
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