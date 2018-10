Un mln e 600 mila euro messi a disposizione dei Comuni per il recupero di rifiuti abbandonati

Nella seduta di giunta regionale di ieri, giovedì 11 ottobre è stato approvato lo scorrimento della graduatoria per il passaggio delle graduatorie per lo smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche: infatti continuano a pervenire alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia segnalazioni di illeciti abbandoni rilevati dagli organi di controllo su suoli di proprietà pubblica del territorio regionale che interessano anche aree di particolare interesse naturalistico, in relazione alle quali i comuni chiedono di essere supportati finanziariamente.Le istanze pervenute entro il termine previsto dal bando hanno un importo complessivo di 1.528.846 euro.La Giunta regionale ha quindi autorizzato la spesa di 1.600.000 euro per lo scorrimento dell'elenco delle richieste di contributo regionale utilmente pervenute nei termini previsti dal bando e risultate ottemperanti dei requisiti formali e sostanziali.