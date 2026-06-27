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Sanità: nuove assunzioni dovranno essere approvate preventivamente per verificare l'impatto sulla spesa sanitaria

La Giunta Regionale approva i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2024-2026

Puglia - sabato 27 giugno 2026 5.06 Comunicato Stampa
La Giunta Regionale della Puglia ha approvato i provvedimenti relativi ai Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici del territorio regionale. Le delibere mirano a garantire il necessario potenziamento del personale dedicato all'assistenza ospedaliera, territoriale e delle attività di prevenzione, includendo nei piani sia le risorse finanziarie che derivano dal Fondo Sanitario Regionale, sia risorse aggiuntive derivanti da specifiche linee di finanziamento. In questa fase di transizione, la Giunta ha introdotto specifiche direttive per il reclutamento del personale. Nelle more dell'approvazione del nuovo provvedimento regionale che rideterminerà i tetti di spesa del personale, la Regione ha delineato un quadro di regole chiare e vincolanti per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai fini di definire il nuovo piano assunzionale da includere nel Piano operativo.

Le delibere approvate prevedono quanto segue:
-sblocco per le procedure già espletate: per le procedure concorsuali in fase di perfezionamento o perfezionate al 30/04/2026, le Aziende e gli Enti del SSR possono procedere alle assunzioni di personale, a condizione che ci sia corrispondenza finanziaria tra i nuovi ingressi e le cessazioni (turn over) e, comunque, sempre previa autorizzazione del Dipartimento Salute.
- Tutela dei LEA: Qualora per le procedure già espletate o in fase di perfezionamento al 30/04/2026 non dovesse risultare sufficiente la copertura finanziaria derivante dalle cessazioni 2026, ma le assunzioni si dimostrino comunque indispensabili per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le Aziende e gli Enti sanitari devono presentare un piano assunzionale da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Dipartimento Salute;
- Nuovi concorsi: Per tutte le assunzioni derivanti da nuove procedure di reclutamento le Aziende e gli Enti del SSR potranno procedere solo previa formale autorizzazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
- Controllo preventivo della spesa: Tutti i provvedimenti aziendali che comportino un impatto economico in termini di spesa di personale dovranno essere obbligatoriamente e preventivamente autorizzato dal Dipartimento regionale competente;
- Preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento Salute per l'istituzione di nuovi dipartimenti o conferimento di nuovi incarichi.

Queste disposizioni si inseriscono in un percorso più ampio di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, testimoniando l'impegno della Regione Puglia nel garantire l'efficacia delle cure ai cittadini.
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